"La burbuja de la IA es mayor que la de las puntocom" una dura advertencia de Jeremy Grantham inquieta a Wall Street

Cuando alguien afirma que la inteligencia artificial está inflando una burbuja mayor que la de las puntocom, la crisis inmobiliaria de 2008 o incluso la del ferrocarril del siglo XIX, es fácil pensar que se trata de una exageración. Pero quien lo dice no es un comentarista cualquiera.

Es Jeremy Grantham, uno de los inversores más conocidos del mundo por haber alertado durante décadas sobre las grandes burbujas financieras. Sus pronósticos no siempre han acertado en el momento, pero sí le han convertido en una de las voces más escuchadas cuando habla de valoraciones extremas.

En una entrevista concedida al popular podcast Diary of a CEO, Grantham lanzó un mensaje que va completamente a contracorriente del entusiasmo que domina actualmente los mercados.

Su conclusión es clara: la euforia alrededor de la inteligencia artificial está llevando las valoraciones a un nivel que considera insostenible.

¿Quién es Jeremy Grantham?

Jeremy Grantham es cofundador de GMO (Grantham, Mayo & van Otterloo), una de las mayores gestoras de inversión institucional de Estados Unidos, con sede en Boston.

A lo largo de su carrera se ha especializado en analizar los grandes ciclos de mercado y las valoraciones de largo plazo. Alcanzó gran notoriedad por advertir con antelación sobre la burbuja tecnológica de finales de los años noventa y sobre el exceso del mercado inmobiliario antes de la crisis financiera de 2008. También fundó uno de los primeros fondos indexados de la historia.

Además de su faceta como inversor, preside la Grantham Foundation for the Protection of the Environment y es coautor del libro The Making of a Permabear: The Perils of Long-term Investing in a Short-term World.

Precisamente ese título resume una parte importante de su reputación: para muchos inversores, Grantham representa la figura del "permabear", alguien que suele mantener una visión muy prudente sobre los mercados.

"La IA está creando una burbuja histórica"

Durante la entrevista, Grantham dejó varias frases que no han pasado desapercibidas.

Aseguró que la burbuja asociada a la inteligencia artificial podría ser mayor que:

La burbuja de internet de 2000.

La burbuja inmobiliaria que desembocó en la crisis financiera de 2008.

La histórica fiebre especulativa del ferrocarril.

Su argumento no es que la inteligencia artificial vaya a fracasar. Reconoce que probablemente se trate de una de las tecnologías más transformadoras de la historia. Lo que cuestiona es el precio que los inversores están pagando hoy por muchas compañías relacionadas con la IA.

En su opinión, el mercado está descontando un escenario prácticamente perfecto durante muchos años, algo que rara vez termina ocurriendo. Además no es el único que advierte de una posible recesión en EEUU.

Su consejo para los inversores

Grantham también explicó cómo cree que debería estar posicionada una cartera en el entorno actual. Su propuesta pasa por reducir el peso de las acciones estadounidenses, especialmente las más caras, y aumentar la exposición a otros activos.

Entre sus recomendaciones destacan:

Acciones internacionales (no EEUU).

Bonos.

Una pequeña posición en oro.

La idea de fondo es sencilla: considera que los mercados fuera de Estados Unidos ofrecen mejores valoraciones y un potencial de rentabilidad más atractivo para la próxima década (y menos exposición a la burbuja de la IA).

El contexto que muchos pasan por alto

Las declaraciones de Grantham han circulado ampliamente en redes sociales, pero hay un matiz importante que conviene conocer. GMO no es un fondo bajista que gane dinero cuando caen las bolsas. Es una gestora de inversión tradicional que administra miles de millones de dólares para clientes institucionales mediante estrategias de renta variable, renta fija y asignación de activos.





Lo que sí caracteriza a la firma es su filosofía de inversión basada en las valoraciones. Cuando considera que un mercado está caro, reduce exposición. Cuando cree que está barato, la aumenta. Por eso no resulta extraño que lleve años mostrando una postura muy cauta respecto a la bolsa estadounidense.

¿Hay que hacerle caso?

La historia demuestra que Jeremy Grantham ha identificado correctamente varios de los grandes excesos del mercado. También demuestra que, en ocasiones, ha lanzado sus advertencias mucho antes de que las correcciones llegaran.

Detectar una burbuja no implica saber cuándo va a estallar. En el vídeo corto que ha circulado por redes sociales parece que afirma que el apocalipsis bursátil está a semanas, pero luego reconoce que pueden pasar años. En la psicología del “permabear” está el creer que todo puede explotar mañana, y perder el coste de oportunidad de haber invertido hoy. Además un “permabear” acaba teniendo sesgo de confirmación (Y grantham lleva desde la burbuja japonesa acertando algunas crisis).

Los mercados pueden permanecer sobrevalorados durante años si el optimismo sigue alimentando las compras.

Es imposible saber con certeza absoluta si la inteligencia artificial terminará protagonizando una burbuja comparable a la de las puntocom o si las valoraciones actuales acabarán justificándose gracias al crecimiento de los beneficios.

Imagen | Diary of a CEO y AmericanBenchCraft