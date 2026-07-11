El Gobierno concede la baja remunerada con hasta el 75% de la base reguladora a las trabajadoras con menstruaciones incapacitantes, incluso sin cotizaciones

¿Cuántas mañanas os habéis levantado con un dolor que dobla por la mitad y, aun así, os habéis arrastrado hasta la oficina porque "un dolor de regla no es motivo para faltar"? La cultura del aguantar el tipo frente a la pantalla está muy arraigada, pero la realidad médica y laboral es tozuda. Una reciente guía desglosada por El Economista recuerda que el derecho a solicitar una incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria es ley, eliminando además una de las barreras más injustas: la exigencia de tener días previamente cotizados.

Las matemáticas de la prestación por salud menstrual

La clave de esta medida se integra en la acción protectora de la Seguridad Social para dar cobertura a patologías que, hasta hace bien poco, se despachaban con un antiinflamatorio y silencio en el despacho. El mecanismo es directo: las trabajadoras que sufran dismenorreas secundarias asociadas a patologías como la endometriosis o los miomas uterinos pueden solicitar una baja médica específica. A diferencia de las bajas por contingencias comunes habituales —donde los tres primeros días corren a cuenta del bolsillo del trabajador y no se cobra nada—, aquí la protección económica se activa desde el primer día.

Pero miremos el porcentaje, que es lo que verdaderamente importa cuando hay que cuadrar las cuentas de casa. La prestación cubre el 75% de la base reguladora de la empleada. Además, para evitar que las trabajadoras más jóvenes o aquellas con trayectorias laborales más intermitentes se queden fuera de la partida, la norma elimina el periodo de carencia obligatoria. Da igual si llevas un año cotizado o si acabas de firmar tu primer contrato esta misma mañana: si el médico de cabecera certifica la incapacidad, el subsidio se concede.

La red de seguridad invisible: quién paga la factura

Lo que la prensa generalista suele pasar por alto es el alivio que esto supone para la propia estructura de la empresa, un detalle que el tejido de pymes de nuestro país agradece enormemente. En una incapacidad temporal común, la empresa asume el coste de la prestación desde el cuarto día hasta el decimoquinto. Con el nuevo engranaje de la salud menstrual, la Seguridad Social asume el coste íntegro de la baja desde el minuto uno. Esto neutraliza de raíz las excusas organizativas o las posibles reticencias a la hora de contratar, ya que el peaje financiero no impacta en las cuentas de la compañía.

Esta medida convierte el cuidado de la salud en algo un poco más justo, impidiendo que tener una jornada laboral implique ignorar un dolor invalidante. Sabemos perfectamente que las dinámicas de Recursos Humanos a veces no encajan bien las ausencias repetidas y que, como ya os hemos desgranado en este rincón, algunos despidos modernos se disfrazan de desgaste diario para forzar vuestra baja voluntaria. Si vuestra empresa decide poneros trabas o penalizaros de algún modo por hacer uso de un derecho médico reconocido, la ley os ampara para reclamar la nulidad de cualquier sanción o despido encubierto.

¿Es esta baja la solución definitiva a las brechas de salud en el entorno laboral? Sí y no. Es un avance histórico en derechos reproductivos que rompe un tabú incómodo, pero sigue exigiendo un diagnóstico médico previo y riguroso para evitar el laberinto burocrático. En cualquier caso, contar con un colchón del 75% sin importar el historial de vuestra cartilla de afiliación es un paso de gigante. Al final, el cuerpo tiene sus propios límites. Y eso nunca cambiará.

Imágenes | Pexels (Ivan S)