Gonzalo Bernardos critica duramente a la juventud: “Quieren ahorrar para comprar una vivienda, pero se hacen tres vacaciones, comen en buenos restaurantes y fines de semana fantásticos”

¿Vive la juventud española por encima de sus posibilidades? ¿Gasta más de lo necesario sin tener en cuenta ahorrar para, por ejemplo, comprar una vivienda y crear así un hogar propio? Por un lado, están los datos. Por otro, las opiniones de los expertos.

Solo el 15,2% de los jóvenes españoles logra comprar una vivienda antes de cumplir los 30 años, según los datos del portal inmobiliario Idealista. El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los mayores desafíos económicos para las nuevas generaciones, hasta el punto de que la edad media para adquirir una casa en España ya se sitúa en los 44 años, de acuerdo con las cifras del Consejo General del Notariado.

En este contexto, el economista Gonzalo Bernardos pone el foco en los hábitos de consumo por parte de la juventud. Considera que muchos jóvenes desean comprar una vivienda, pero mantienen un nivel de gasto que dificulta alcanzar ese objetivo: “El chaval que quiere ahorrar para comprar una vivienda se hace tres vacaciones, come de buen restaurante dos o tres veces y fines de semana fantásticos”.

Para el economista, quienes pretenden reunir el dinero necesario para afrontar la compra de un inmueble deberían revisar con detalle sus gastos relacionados con el ocio.

En España, adquirir una vivienda exige habitualmente disponer de entre un 20% y un 30% del valor del inmueble antes de firmar la hipoteca, una cantidad que en muchas ciudades supera ampliamente los 50.000 euros entre entrada y gastos asociados.

El esfuerzo del ahorro, según el economista

Bernardos sostiene que alcanzar ese objetivo requiere constancia y capacidad para renunciar a determinados caprichos durante varios años: “Ahorrar cuesta esfuerzo y uno no puede pegarse la vida padre y ahorrar a la vez”.

En otras palabras, defiende que construir un patrimonio siempre implica priorizar unas decisiones frente a otras. Desde su punto de vista, reducir el gasto en restauración, viajes o escapadas frecuentes puede acelerar la capacidad para reunir el capital necesario que exige una operación inmobiliaria.

¿Está la juventud priorizando “vivir el momento” en vez de elaborar un presupuesto mensual, controlar los gastos fijos y destinar un porcentaje de los ingresos al ahorro? Según el experto sí.

Viajes, comidas fuera de casa, escapadas de fin de semana, festivales o diferentes formas de ocio, afirma, terminan absorbiendo una parte importante del presupuesto y dificultan reunir el dinero necesario para dar el paso de comprar una vivienda: “La gente joven tiene futuro, pero gasta como si no hubiera ninguno”.

Sin embargo, por la otra parte, también hay jóvenes que defienden que la realidad económica actual es muy distinta a la de generaciones anteriores y pueden considerar injusto responsabilizar únicamente al consumidor.

El precio de la vivienda sigue marcando el debate

El precio de la vivienda ha experimentado fuertes incrementos durante los últimos años, especialmente en las grandes ciudades y en numerosas zonas costeras. Mientras que paralelamente, el mercado del alquiler también ha registrado importantes subidas, obligando a muchos jóvenes a destinar una parte muy elevada de sus ingresos al pago de la vivienda.

A ello se suman contratos temporales, salarios que en muchos sectores apenas han crecido al ritmo de la inflación y unas condiciones de financiación que siguen exigiendo disponer de un importante ahorro previo para acceder a una hipoteca. Con este panorama, ¿es posible que los jóvenes lleguen a ahorrar como reclama el mediático economista?

Imagen | El Confidencial - Pódcast Monopoly Inmobiliario