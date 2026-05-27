Retiran el Ingreso Mínimo Vital por recibir una herencia de su madre fallecida y tendrá que devolver 5.169,23 euros a la Seguridad Social

Tal y como explica El HuffPost, la Seguridad Social detectó que el patrimonio de la mujer rebasó ampliamente el umbral legal permitido. Esto ocurrió a pesar de que su vivienda habitual quedó fuera del cálculo patrimonial.

El conflicto pone el foco en la letra pequeña de las ayudas públicas y el control fiscal. Recibir una herencia puede convertirse en un arma de doble filo para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica. En este caso, el cruce de datos entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social fulminó la prestación de golpe. La clave está en que la normativa exige transparencia inmediata al ciudadano, y la justicia ha dejado claro que un incremento patrimonial sobrevenido invalida el derecho a percibir este subsidio, obligando a devolver cada euro cobrado de forma indebida.

El origen del descuadre patrimonial

La historia arranca en el año 2020, cuando la Seguridad Social aprobó a esta ciudadana una cuantía mensual de 469,93 euros en concepto de Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, la situación dio un vuelco radical a fines de 2021. Tras cotejar la información con Hacienda, el organismo estatal extinguió la prestación al comprobar que la unidad de convivencia superaba con creces los límites de riqueza permitidos. En concreto, el patrimonio computado de la afectada en el ejercicio 2020 escaló hasta los 79.119,83 euros, una cifra que pulverizaba el umbral máximo fijado por la ley en 43.196,40 euros.

Esta acumulación de bienes procedía directamente del fallecimiento de su madre. La herencia se desglosaba en 75.209,84 euros correspondientes a bienes inmuebles y otros 3.910,02 euros depositados en cuentas bancarias. Para el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), este nuevo capital resultaba incompatible con la condición de vulnerabilidad de la unidad familiar. Y eso a pesar de que la Administración no contabilizó su vivienda habitual, la cual estaba valorada en más de 340.000 euros. Como consecuencia, el Estado le reclamó formalmente el reembolso de 5.169,23 euros por los cobros indebidos realizados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021. Cabe recordar que, paralelamente a estas prestaciones, la Seguridad Social abona ayudas de entre 57 y 115 euros al mes a las familias con menores de edad, incluso si no cobran el Ingreso Mínimo Vital.

Los argumentos de la beneficiaria y el rechazo judicial

La perceptora de la ayuda mostró su disconformidad y alegó que no tenía la obligación de reintegrar las cantidades. Defendió que el desembolso había sido fruto de un "error de la propia autoridad competente" y argumentó que, cuando formalizó la solicitud de la ayuda, la escritura de la herencia todavía no se había firmado. Buscando amparo legal, la mujer llegó a invocar un Reglamento Europeo sobre ayudas a agricultores para intentar eludir la deuda, sosteniendo que la Administración debió verificar de forma más rigurosa sus requisitos desde el principio.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó de plano estos argumentos. Los magistrados aclararon que el foco del litigio no era la composición de los bienes aceptados, sino dilucidar si la Seguridad Social erró al otorgar y mantener el subsidio. La sentencia es contundente: "no apreciamos error alguno cometido por parte de la Entidad Gestora, pues los datos tributarios de la actora no los pudo comprobar la entidad Gestora hasta el año siguiente, que es cuando se realiza la declaración de IRPF".

La obligación de informar y el veredicto definitivo

El tribunal recordó que la normativa es sumamente estricta en estos procedimientos. El Artículo 15.2 de la Ley 19/2021, que regula el Ingreso Mínimo Vital, impone a los beneficiarios la obligación de comunicar en un plazo de 30 días naturales cualquier variación que afecte a las condiciones de la prestación. La Sala hizo especial hincapié en que el patrimonio adquirido "pudo ser puesto de manifiesto a la Entidad Gestora por la demandante en el momento en que tiene lugar la adjudicación por herencia y no consta que la demandante lo hiciera".

Al no existir constancia de dicha notificación, la Justicia determinó que las justificaciones de la demandante carecen de validez para invocar la doctrina de protección al ciudadano frente a equivocaciones de la Administración. El problema es que el control fiscal llega tarde o temprano, y el retraso administrativo no exime de las responsabilidades individuales. En definitiva, el TSJ de Madrid desestimó el recurso de suplicación, confirmó la resolución original de la Seguridad Social y ratificó la plena obligación de devolver los 5.169,23 euros percibidos de manera indebida.

Este fallo judicial sienta un precedente claro sobre la responsabilidad compartida entre el Estado y el ciudadano. Las ayudas asistenciales están milimétricamente ligadas a las condiciones de renta y patrimonio vigentes en cada momento. Ignorar la obligación de informar sobre cambios económicos sobrevenidos, como una herencia, no paraliza los mecanismos de revisión de la Inspección, que tarde o temprano cruza datos con la Agencia Tributaria para exigir la devolución íntegra de los fondos públicos.

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