Andrea, 26 años, camionera: "Si me ponen para cargar mañana a las 9:00, tengo que calcular yo para arrancar desde casa"

A sus 26 años, una joven pontevedresa relata cómo gestiona la incertidumbre horaria y los desafíos logísticos cruzando España en su camión. Su experiencia pone rostro a las dinámicas actuales de un mercado laboral exigente.

El asfalto impone sus propias reglas y los plazos de entrega no entienden de conciliación ni de jornadas de ocho horas tradicionales. Andrea Fernández pertenece a esa minoría de mujeres que ha decidido hacer de la cabina su oficina, una profesión donde la autogestión del tiempo determina la operatividad de cada ruta. Tal y como explica en una entrevista concedida para El Español, el salto desde el sector de la alimentación a la logística nacional implica asumir un ritmo de vida donde la planificación recae exclusivamente en los hombros del conductor.

De la frutería a las carreteras de toda España

El origen de su vocación se encuentra lejos de las autovías. Esta camionera nacida en Pontevedra trabajaba anteriormente en el almacén de un puesto de verduras. Allí fue donde conoció de primera mano a los transportistas que descargaban la mercancía de madrugada, un contacto que despertó su curiosidad por el sector. A pesar de que la decisión de sacarse el carné de conducir camiones no contó con el visto bueno inicial de su entorno, debido principalmente a los riesgos inherentes a la profesión, Fernández decidió seguir adelante.

En la actualidad, recorre las carreteras españolas a bordo de su camión transportando contenedores con todo tipo de cargas, desde ropa hasta productos de alimentación. En estos trayectos de larga distancia a nivel nacional nunca viaja sola; la acompaña siempre Brugal, su perro labrador de color chocolate.

La realidad de las esperas y la gestión del tiempo

"No existen los horarios", afirma de forma tajante la conductora al hablar de su día a día. Aunque aclara que no es amante de las rutinas, especifica que la falta de horarios fijos es la norma común en el sector, salvo para aquellos profesionales que tienen la suerte de trabajar en firmas específicas con turnos perfectamente establecidos.

El problema es que la imprevisibilidad del destino final obliga a una disciplina constante. "Si a mí me ponen para cargar mañana a las 9, tengo que calcular mis horas yo para arrancar desde casa", comenta Fernández para ilustrar cómo debe calcular y anticipar sus propios descansos y jornadas de conducción. Al no acudir al mismo cliente ni al mismo sitio todos los días, la planificación logística se vuelve un reto diario.

A esta falta de previsión se suman las ineficiencias operativas de la cadena de suministro, como las retenciones para subir los puertos de montaña o las prolongadas colas en los centros de carga y descarga. De hecho, la transportista recuerda haber pasado hasta cinco horas parada en una ocasión a la espera de que abastecieran su contenedor.

Compañerismo en ruta y la ruptura de prejuicios de género

Frente a la imagen clásica del transportista aislado que pasa las horas escuchando música en solitario, Fernández describe una realidad mucho más conectada gracias a la tecnología. "vamos en llamada la mayoría de compañeros de trabajo, solemos hacer bromas, incluso nos montamos nuestras telenovelas", confiesa sobre el ambiente que se respira entre los profesionales de la ruta.

Por otro lado, la conductora gallega aprovecha para desmontar ciertos mitos asociados a la fuerza física y al género en el sector del transporte pesado. Sostiene que abrir un contenedor es una tarea compleja que requiere un esfuerzo considerable para cualquiera, independientemente de si es hombre o mujer. Si bien reconoce que las mujeres siguen siendo una clara minoría (en su zona geográfica habitual apenas ha coincidido con otras dos compañeras), niega de forma rotunda la existencia de comportamientos machistas generalizados en su entorno laboral.

"Es todo lo contrario, yo creo que por ejemplo aquí el hecho de ser mujer es una ventaja en el sentido de que siempre tienes una mano que te va a ayudar", matiza Fernández. Para ella, este exigente empleo se ha convertido en un reto de superación personal que le permite demostrarse a sí misma su capacidad para desempeñar un oficio que muchos consideraban inalcanzable para ella; una evolución diaria que comparte activamente con sus seguidores en redes sociales a través de su perfil @andrius__99.

En definitiva, el testimonio de esta joven transportista evidencia que la viabilidad del transporte por carretera en España sigue dependiendo del factor humano y de la capacidad de resistencia de sus profesionales. En un mercado donde las cadenas de suministro exigen la máxima flexibilidad, la autogestión de los tiempos y la vocación se consolidan como las verdaderas herramientas para sobrevivir al volante.

Imágenes | RRSS Andrea Fernández