Gonzalo Bernardos estalla con el problema de la vivienda en España: "Nos toman el pelo y nos lo toman mucho"

Estrés, angustia, ansiedad. La búsqueda de un piso en España sigue siendo una tarea titánica para muchos compradores. Y para más inri, el problema actual del mercado inmobiliario está lejos de resolverse.

Durante su intervención en el programa de debate laSexta Xplica, el economista Gonzalo Bernardos ya no pudo más. Criticó la escasa construcción de vivienda protegida, cuestionó las políticas desarrolladas durante los últimos años y dejó una de las reflexiones más contundentes sobre la vivienda: "Nos toman el pelo y nos lo toman mucho".

Bernardos apoyó su análisis en una comparación histórica para explicar por qué considera insuficiente la respuesta actual. Según recordó, hace alrededor de 35 años España construía más viviendas pese a tener una población notablemente inferior.

Mientras a comienzos de los noventa se iniciaron más de 205.000 viviendas con unos 39 millones de habitantes, en 2025 las cifras rondan las 133.000 pese a que el país supera ya los 49 millones de residentes. A ello añadió otro dato especialmente relevante: apenas unas 12.000 corresponderían a vivienda protegida.

Bernardos señala el bajo nivel de vivienda protegida

La falta de construcción de vivienda protegida es, a su juicio, dramática. A su parecer, el discurso institucional asegura defender este modelo residencial. Sin embargo, los datos reflejan una realidad muy diferente.

Las cifras ayudan a entender esa crítica. Desde 1991 hasta 2025 se han construido alrededor de 1,5 millones de viviendas protegidas en España. Antes de ese periodo se levantaron otras 1,42 millones entre 1979 y 1990 y aproximadamente 1,89 millones adicionales entre 1968 y 1978.

En total, España construyó 4,81 millones de viviendas protegidas desde finales de los años sesenta. Sin embargo, gran parte de ese parque terminó abandonando progresivamente el régimen especial para incorporarse al mercado libre.

El urbanismo y el tamaño de las viviendas, en el centro de la crítica

La intervención de Bernardos también apuntó directamente a determinadas normas urbanísticas y a cómo se diseñan las políticas de vivienda.

Durante el programa cuestionó los requisitos mínimos exigidos para nuevas promociones y dejó otra frase especialmente dura: "¿Por qué te obligan los planes urbanísticos a acoger y hacer que las viviendas mínimas de dimensión sean 80 metros cuadrados? Porque el político de todos los partidos, no solo del PSOE o Sumar, sino también del PP, vive en otra galaxia y considera que las familias son de cuatro o cinco personas".

Su planteamiento parte de un cambio demográfico evidente. El tamaño medio de los hogares españoles se ha reducido progresivamente y actualmente se sitúa por debajo de las dos personas y media por vivienda.

Desde esa perspectiva considera que los modelos residenciales siguen respondiendo a estructuras familiares que ya no representan la realidad actual.

Por esa razón defendió impulsar viviendas de dimensiones más reducidas, especialmente para facilitar el acceso a compradores jóvenes. Durante su intervención afirmó: "A un joven, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya le vale". También añadió otra reflexión crítica sobre los responsables políticos: "Quien hace la política de Vivienda tiene más de 60 años y no se entera".

España mantiene un parque público muy reducido frente a Europa

Los datos hablan por sí solos. España cuenta con un parque social cercano al 2,5% del total de viviendas disponibles. La cifra se sitúa claramente por debajo de la media europea, que ronda aproximadamente el 9%.

Además, el peso de la vivienda protegida dentro de las nuevas promociones también se redujo de forma significativa durante las últimas décadas.

En 1981 casi la mitad de las nuevas viviendas construidas pertenecían a modalidades protegidas. En cambio, en 2019 apenas representaban el 8,5% del total.

Los anuncios de vivienda realizados durante los gobiernos de Sánchez

Durante los últimos años los gobiernos de Pedro Sánchez han anunciado distintos planes para ampliar el parque residencial público y asequible. Pero nada o poco se sabe de ellos.

• 2018 – Plan inicial para desarrollar 20.000 viviendas asequibles.

• 2021 – Objetivo ampliado hasta alcanzar 100.000 viviendas.

• 2023 – Plan de Vivienda en Alquiler Asequible con previsión de 184.000 viviendas.

• 2023 – Compromiso global para impulsar hasta 244.000 viviendas públicas.

• 2023 – Entrada en vigor de la Ley estatal de Vivienda.

• 2025 – PERTE para industrializar la construcción residencial con una inversión pública de 1.300 millones.

El cumplimiento real muestra cifras mucho más limitadas

La ejecución efectiva presenta una situación bastante diferente a la de los anuncios iniciales.

A mediados de 2024, del plan de 184.000 viviendas figuraban movilizadas unas 80.745 y otras 59.879 continuaban en distintas fases administrativas. Sin embargo, no existían datos concretos sobre el volumen realmente construido y entregado.

La situación resulta todavía más llamativa al revisar la promesa de 244.000 viviendas públicas anunciada posteriormente. A finales de 2024 apenas se habían entregado alrededor de 350 viviendas nuevas mientras miles de unidades permanecían todavía en fases preliminares, adjudicaciones o desarrollos administrativos.

El plan financiado con fondos europeos para impulsar 25.000 viviendas sociales también avanzó a menor velocidad de la prevista.

Buena parte de los proyectos continuaban pendientes y el grado de ejecución seguía lejos de los objetivos inicialmente planteados.

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