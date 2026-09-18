Rosa, propietaria de una tienda de ropa que trabaja 70 horas a la semana: “Los jóvenes quieren las horas suficientes para pagarse la diversión y no trabajar demasiado”

¿Tienen los jóvenes de la generación Z menos paciencia a la hora de permanecer en un mismo puesto de trabajo?

Según el estudio Claves laborales de la Generación Z: Visión a futuro y dinamismo publicado por Randstad , cuatro de cada diez de estos trabajadores abandona en menos de un año por los bajos salarios y falta de flexibilidad. De hecho, hasta el 40% alega precisamente que cobrar tan poco no les sale rentable para permanecer 20, 30 o 40 horas a la semana en una empresa.

En este sentido, la empresaria danesa Rosa Lundberg ha dicho basta. Y ha lanzado una crítica a sus coetáneos. Apenas tiene 23 años, pero ya es propietaria de su propia marca de ropa en Odense. La joven llega a trabajar hasta 70 horas a la semana para que su negocio se asiente y prospere.

Su jornada comienza alrededor de las siete de la mañana y puede prolongarse hasta las seis de la tarde, incluidos algunos fines de semana. La constancia le ha llevado a un aumento de los pedidos, por lo que se ha visto obligada a intensificar el ritmo durante septiembre.

Una empresaria de 23 años que trabaja más de 70 horas semanales

Lundberg ha explicado a la televisión danesa TV 2 Fyn que las últimas colecciones de su marca han superado las expectativas comerciales. "Hemos tenido unas colecciones increíblemente buenas, hemos acertado de lleno y han llegado muchos más pedidos de los que esperábamos", explica la joven, que anteriormente regentó una tienda en Klaregade.

Sin embargo, su gesto en la entrevista se torció cuando contaba la experiencia vivida en los procesos de selección de personal. Muchos aspirantes buscan contratos de entre 25 y 30 horas semanales, una dedicación inferior a las 37 horas que constituyen la jornada laboral habitual a tiempo completo en Dinamarca.

" Hay muchos que quieren estas 25 o 30 horas semanales y preferiblemente no 37", asegura al describir las respuestas recibidas. Y aunque reconoce que algunos candidatos compaginan el empleo con sus estudios, “tenía la sensación de que querían las horas suficientes para pagarse la diversión y preferían no trabajar demasiado", afirma.

El salario ya no es suficiente para aceptar una jornada completa

Para esta empresaria, trabajar durante tantas horas tiene sentido porque está construyendo su propio proyecto y participa directamente en todas las decisiones. Sin embargo, reconoce que esa motivación no tiene por qué ser compartida por una persona contratada. "¿Por qué iban a trabajar tanto por algo de lo que no obtienen nada, aparte de un buen sueldo?".

En la misma entrevista, Pernille Steen Pedersen, profesora adjunta e investigadora de la Copenhagen Business School, también ha analizado cómo han evolucionado las expectativas laborales de las nuevas generaciones.

Según explica a TV 2 Fyn, mientras que anteriormente muchos trabajadores centraban sus preocupaciones en aquello que podían aportar a una empresa, una parte de los jóvenes actuales también busca encontrar un propósito en su actividad profesional. "Sienten que tienen derecho a disfrutar de su tiempo libre cuando están libres, y eso es una reivindicación real y razonable", sostiene la investigadora.

La especialista ha matizado, eso sí, que no todos los jóvenes comparten las mismas necesidades.

El debate sobre trabajar 30 o 37 horas semanales

Eso sí, pese a superar esas 70 horas semanales, Lundberg intenta mantener el contacto con sus amistades y encontrar momentos para disfrutar fuera del trabajo. No considera que su dedicación deba convertirse necesariamente en una obligación para los demás, aunque reconoce que le sorprende la resistencia a aceptar jornadas más largas.

"No me avergüenzo en absoluto. Personalmente, y quizá sea porque yo trabajo mucho, me parece un poco vergonzoso que no se pueda trabajar más de 30 horas a la semana", concluye.