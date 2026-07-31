La Seguridad Social sumará cotizaciones ficticias a los trabajadores con meses en blanco durante el período de cálculo de la pensión para evitar que se reduzca

Tener baches en el historial laboral ya no destruirá del todo el cálculo de la pensión: la Seguridad Social mantendrá en 2026 la integración de lagunas de cotización, imputando el 100% de la base mínima durante los primeros 48 meses sin cotizar en los supuestos previstos para calcular la base reguladora. Según recoge Noticiastrabajo, esta adición teórica busca evitar que el desempleo o la inactividad hundan la base reguladora al calcular el retiro.

Por qué es importante. El mecanismo actúa como un amortiguador sobre la media salarial, dividiendo las mensualidades sin cotizar en dos tramos para los asalariados del Régimen General. Tras los primeros cuatro años cubiertos al 100% de la base mínima vigente, cualquier mes posterior desprovisto de aportaciones se integra al 50% (una tijera considerable si el parón se prolonga). Y las trabajadoras por cuenta ajena disponen además del escudo especial por brecha de género que estira el 100% hasta el mes 60 y el 80% hasta el 84.

Entre líneas. Existe un espejismo recurrente entre los futuros pensionistas que los propios funcionarios encargados del cálculo se ven obligados a matizar cada día. Como explicaban en El Blog Salmón sobre el cálculo de bases, rellenar un mes en blanco eleva el importe teórico de la base reguladora, pero no suma un solo día de cotización efectiva a la carrera profesional. Dicho de otro modo: las cotizaciones simuladas mejoran la cuantía del dividendo, pero no ayudan a cumplir los 15 años de carencia genérica ni los dos exigidos dentro de los últimos quince.

El contraste. La red de protección está lejos de desplegarse con la misma generosidad según el régimen de afiliación. Mientras el asalariado acumula hasta cuatro años completos de cobertura al 100%, la reforma mantiene al colectivo de autónomos en una posición francamente asimétrica. En el RETA la integración de lagunas es mucho más limitada que en el Régimen General. Tras la reforma de pensiones, únicamente se prevé una cobertura temporal para determinados autónomos que hayan agotado la prestación por cese de actividad, por lo que la protección sigue siendo muy inferior a la de los trabajadores por cuenta ajena.

Sí, pero la integración de vacíos no opera en el vacío, sino combinada con el período dual de cómputo que transitará progresivamente de los 25 a los 29 años hasta 2044. En 2026, el sistema permitirá elegir entre la fórmula clásica o seleccionar las 302 mejores bases de los últimos 304 meses, descartando las dos peores mensualidades. Como analizaban en El Blog Salmón a propósito de la reforma prestacional, los meses descartados eliminan primero los peores socavones salariales, dejando la suma ficticia para rellenar los huecos restantes.

Y ahora qué. La gran pregunta es si este encaje de bolillos contable será suficiente para neutralizar el endurecimiento progresivo de la carrera necesaria para alcanzar el 100% de la base, fijada en 37 años cotizados a partir de 2027. El tiempo dirá si sumar bases teóricas salva el retiro de quienes sufrieron la precariedad laboral o si acaba siendo un parche cosmético en un sistema que exige cotizar cada vez más años para cobrar lo mismo.

Imagen | Trabajador aleatorio. Tuğba Yıldırım (vía Pexels)