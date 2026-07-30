De Estados Unidos a Galicia para cumplir su 'sueño americano': "Tenemos el privilegio de entrar en un mercado al que muchos españoles no pueden acceder"

Sean y Lainey llegaron desde California a Galicia en 2023 tras su paso por Nueva York, y en uno de los últimos vídeos de su canal de YouTube (@DaysWeSpend) han terminado por retratar la fractura inmobiliaria española frente a la cámara: el "sueño americano", inalcanzable en su propio país, les parece más tangible que nunca a este lado del Atlántico gracias al privilegio de sus ahorros con sueldos estadounidenses, aunque su asombro positivo ante medidas como los avales públicos o los tipos reducidos choca de frente con la letra pequeña que ahoga a los compradores locales.

La pareja se está planteando comprar una casa por primera vez en sus vidas y lo hace en tierras gallegas. El conflicto, como ellos mismos exponen con una honestidad inusual, es la ventaja competitiva con la que aterrizan. "Somos conscientes de que estamos usando nuestro privilegio de haber podido ahorrar por tener sueldos de EE. UU. para poder entrar en un mercado de vivienda al que muchos españoles no pueden acceder", relatan en el vídeo, según recoge el HuffPost. También reconocen que esa diferencia de poder adquisitivo les permite acceder a viviendas que resultarían mucho más difíciles de comprar con un salario medio español.

Sin embargo, su lectura no se queda en la indignación ciudadana que observan en las calles. Sean y Lainey lanzan un mensaje de esperanza basado en lo que, a ojos de un estadounidense, son unas condiciones financieras casi envidiables. Celebran que los tipos hipotecarios en España están "por debajo del 3 %" y se maravillan con que los menores de 35 años puedan adquirir un piso con poca o ninguna entrada inicial gracias a programas específicos. Desde fuera, la fotografía parece indicar que las instituciones están intentando abordar algunos de los problemas estructurales del mercado. Desde dentro, la ley aplicada cuenta una historia bastante distinta.

El salvavidas que tanto aplaude la pareja californiana tiene nombre y apellidos normativos: la línea de Avales ICO para menores de 35 años. El esquema del Ministerio de Vivienda no deja hueco a la interpretación: el Estado cubre hasta el 20 % del préstamo que el banco normalmente no financia. Traducido a tu bolsillo: si no tienes el clásico 20 % ahorrado para la entrada, el Instituto de Crédito Oficial responde por esa parte y puedes acceder a una financiación de hasta el 100 % del precio de compra, aunque seguirás teniendo que afrontar los gastos e impuestos de la operación. (Galicia, por cierto, cuenta con un programa autonómico muy similar, que exige unos ingresos inferiores a 5,5 veces el IPREM).

Pero toda obligación tiene su grieta, y aquí la grieta es matemática. Para acceder al aval estatal en 2026, el comprador no puede superar, con carácter general, unos ingresos brutos anuales de 37.800 euros, aunque ese límite puede elevarse en determinados municipios y provincias en función del precio de la vivienda. Y es ahí donde el plan, para qué engañarnos, choca de frente con la realidad del mercado. Tal y como analizaba El Blog Salmón a principios de este mismo año, adquirir una casa absorbe ya en torno al 34 % de la renta disponible a nivel nacional, un esfuerzo que se dispara por encima del 50 % en las zonas más tensionadas al calor de unos precios medios que rondan los 2.100 euros el metro cuadrado. Un aval así es un paraguas que solo se abre cuando no llueve: te quita el problema de la entrada inicial, pero te deja a merced de una cuota que ese sueldo topado apenas puede sostener.

El otro gran argumento que esgrimen los estadounidenses es ese interés "por debajo del 3 %". Tienen razón.Según la última Estadística de Hipotecas del INE publicada este julio de 2026, el tipo medio de las nuevas firmas se situó en mayo en el 2,98 %. Suena a alivio rotundo si lo comparas con la banca norteamericana, pero conviene saber qué mide exactamente la estadística española (y qué se deja fuera). La cifra oficial confirma un tipo bajo; lo que no te cuenta a primera vista es el tamaño de la losa que vas a financiar. Ese mismo mes, el importe medio prestado para adquirir una casa encadenó otra subida del 9,7 % anual hasta alcanzar los 174.866 euros.

La pareja estadounidense aplaude estas ayudas con la mejor de las intenciones, pero el ecosistema inmobiliario local tiene sus propias dinámicas. La distorsión profunda del tablero no se resume en la llegada de compradores extranjeros con mayor poder adquisitivo. El verdadero atasco está en que las herramientas de rescate para el ciudadano español operan en un marco donde el sueldo exigido para acceder a la ayuda apenas da para pagar la casa. Si tu caso se parece al de los jóvenes a los que aluden Sean y Lainey y vas a solicitar la garantía del Estado, el número que debes vigilar antes de firmar nada no es el tipo de interés del banco: es la cuota mensual frente a tu nómina real, porque de ese impacto mes a mes no te blinda ninguna administración.

Imagen | DaysWeSpend