Rafael, albañil: "Ganar 8.000 francos al mes en Suiza es posible, pero trabajar 42 o 45 horas semanales es difícil"

Si bien las redes sociales a veces se llenan de vídeos prometiendo sueldos de ensueño en los Alpes, la realidad a pie de obra es bastante distinta. Rafael Cubero es uno de los trabajadores españoles que vive en Suiza y que ha querido opinar sobre el tema de la construcción y las cifras al alza que aparecen en muchas publicaciones.

Todo empezó cuando un amigo suyo publicó en Facebook unas ofertas para encofradores en la región de Friburgo, con contratos fijos y salarios brutos de entre 5.300 y 5.800 francos suizos. De inmediato, no faltó quien cuestionara las ofertas, asegurando que los oficiales de primera cobran a partir de 8.000 francos y se llevan limpios unos 7.600. Pero ¿se pueden ganar realmente esas cifras en un día?

"Algunos se flipan con los salarios de la construcción en Suiza. Yo creo que es que no saben ni atarse los zapatos y son de velcro"

El propio Rafael es contundente y no se muerde la lengua al hablar de quienes presumen de los salarios de la construcción en Suiza: "Algunos se flipan con los salarios de la construcción en Suiza. Yo creo que es que no saben ni atarse los zapatos y son de velcro". El albañil también lanza un desafío a quienes aseguran que los oficiales de primera cobran más de 8.000 francos: "Quiero ver una de esas nóminas", recalca, exigiendo pruebas de que un trabajador por cuenta ajena, con contrato fijo, sin titulación específica y con 10, 15 o 20 años de experiencia esté ganando esa cantidad en bruto. Rafael reconoce que alcanzar esas cifras es posible: "7.500, 8.000 francos en Suiza en la construcción o más. Por supuesto que lo puedes ganar". Sin embargo, advierte de las dificultades de conseguirlo con jornadas de entre 42 y 45 horas semanales, sin trabajar de noche ni los fines de semana. En un contexto donde ya hemos visto testimonios virales, como el de una limpiadora que aseguraba cobrar 30 euros por hora en Suiza, a veces olvidamos la letra pequeña de los oficios más duros, donde las condiciones laborales también influyen en los ingresos.

Los salarios de la construcción en Suiza: qué dice el convenio

Si acudimos al convenio colectivo de la construcción en Suiza, vemos que los salarios mínimos de la construcción dependen de la categoría profesional y la zona. Friburgo pertenece a la denominada zona azul. Allí, el salario mínimo mensual bruto de un oficial cualificado con título reconocido se sitúa en 5.906 francos suizos en 2026, mientras que para un encargado de la categoría correspondiente alcanza los 6.442 francos. Son mínimos de convenio, no límites máximos: un trabajador puede cobrar más en función de sus condiciones laborales y de los complementos aplicables. Por eso, alcanzar los 8.000 francos no demuestra por sí solo que ese sea el sueldo habitual de un oficial ni que pueda conseguirse en una jornada considerada ordinaria.

Además, muchos de estos debates en internet ignoran las diferencias en el coste de vida entre ciudades y cantones. Como recuerda el propio protagonista, no se cobra lo mismo en Zúrich que en Friburgo, pero tampoco cuesta lo mismo vivir en ambas ciudades. Las estimaciones del coste de vida en Suiza sitúan el presupuesto mensual orientativo de una persona sola en unos 4.305 euros en Zúrich y 2.909 euros en Friburgo. Se trata de estimaciones, no de cantidades fijas para todos los residentes. De nada sirve fijarse únicamente en la ciudad con los salarios más elevados si después el alquiler, el seguro médico obligatorio y la cesta de la compra reducen la cartilla.

En definitiva, ganar 8.000 francos al mes en la construcción suiza es posible, pero no representa tanto lo habitual del sector. Las jornadas, la categoría profesional, la experiencia y los posibles complementos influyen en la nómina final. Suiza sigue siendo un destino atractivo para trabajadores que buscan mejores oportunidades laborales, aunque conviene leer las ofertas de empleo con atención y distinguir entre salario bruto, sueldo neto y coste de vida.

Imagen de archivo | Cafer Caner Şavli (vía Pexels)