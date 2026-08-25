Patricia entró en Consum en 2016 y ya lleva una década: "La cifra mínima de acceso son 19.300 euros brutos anuales, pero puede ser mayor por complementos y puesto"

Patricia entró en Consum en 2016, durante una campaña de verano. Hoy es gestora operativa de tienda en el supermercado de Almerimar (El Ejido, Almería): organiza al equipo, reparte tareas, coordina descansos y vigila que la línea de caja funcione sin colas. Lleva más de una década en la cooperativa y no se plantea cambiar. "Las condiciones son buenísimas", asegura. Es síntoma.

El caso no es único, pero sí minoría en el sector. Trabajar en un supermercado español se suele contar desde la precariedad del cajero joven; Patricia lo cuenta desde la estabilidad del gestor con carrera dentro. La diferencia no es solo de cifra: es de modelo. Consum es cooperativa, y eso se nota en su modelo de participación y reparto de beneficios.

@noticiastrabajo ¿Cuánto se cobra en Consum y qué condiciones tienen sus trabajadores? En ‘UN DÍA TRABAJANDO... en Consum’ hablamos de salarios, horarios, beneficios y de cómo es realmente trabajar en una de las cadenas de supermercados más conocidas de España (@supermercadosconsum). 📺 Reportaje completo en el canal de YouTube de NoticiasTrabajo. 🔔 Suscríbete y activa la campanita en YouTube para no perderte nada: cada miércoles a las 13:00 nuevos capítulos en diferentes profesones. ♬ sonido original - NoticiasTrabajo - NoticiasTrabajo

En cifras. La cifra mínima de acceso son 19.318 euros brutos anuales, que Consum detalla tras la subida del 2,9% aplicada en febrero a toda su plantilla de más de 23.000 trabajadores. Para el personal operativo, la subida real alcanza el 3,44%, con un aumento mínimo de 643 euros brutos al año por socio trabajador. A partir de ahí, el salario "puede ser mayor según los complementos y el puesto que tengas": baremos distintos para gestores auxiliares y gestores operativos, según responsabilidad y antigüedad, e incentivos ligados a la línea de caja por la venta de productos de impulso.

Sí, pero. El relato de Patricia tiene poco que ver con la media del sector. Como recordaba El Blog Salmón al retratar la otra cara de los salarios en España, cerca de dos millones de personas cobran alrededor de 1.000 euros brutos al mes. Y como añadía el medio al analizar a Mercadona como ejemplo de gestión laboral, existen empresas del sector con modelos laborales más estables. El caso de Patricia es, por eso, síntoma: no de que todo el comercio vaya bien, sino de que su experiencia en Consum es diferente.

El contexto. Patricia estudia su carrera y se queda. "Al final las condiciones son buenísimas", dice en su vídeo. Turnos rotativos de mañana y tarde que permiten hacer gestiones bancarias por la mañana y trabajar por la tarde, o al revés. Jornada de cinco días, con varios días de descanso que pueden acumularse en determinadas ocasiones. Horarios conocidos con mínimo tres semanas de antelación. Sala de descanso con cafetera, microondas, horno y frigorífico. "El tema de conciliación al final es fácil. Sí, es muy fácil", concluye. La frase, en boca de una trabajadora de comercio en España, casi sorprende.

¿Se puede escalar el modelo Consum al resto del sector? Patricia no lo dice, pero su caso deja la pregunta botando: si una cooperativa de más de 23.000 trabajadores puede ofrecer 19.318 euros brutos de mínimos, una jornada laboral de cinco días y horarios conocidos con antelación, ¿por qué no podrían existir condiciones similares en más empresas? El tiempo nos lo dirá. De momento, Patricia ya construyó la suya.

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