Laura Sánchez, soldadora de 24 años: "Lo importante es hacer lo que realmente nos gusta y nos motiva"

Laura Sánchez tiene 24 años, es asturiana y, en 2019, se convirtió en la única alumna del Grado Medio de Carpintería y Mueble impartido en La Laboral. Hoy cursa segundo de Grado Superior de Construcciones Metálicas y trabaja en un sector mayoritariamente masculino. Una cifra para hacerse idea: en torno al 9% de las estudiantes de FP STEM Básica y Grado Medio son mujeres. En concreto, el porcentaje femenino es del 9% en FP Básica y del 9,4% en Grado Medio, según datos del curso 2023-2024 recogidos por EFE.

Al salir del instituto, Laura se sentó con su madre y analizó alternativas. Descartó la universidad. Le gustaban los trabajos manuales. Entró en Carpintería y Mueble como única mujer de su promoción, "y desde el primer momento sentí una gran acogida por parte de mis compañeros", asegura. La primera oferta laboral le llegó por un curso del INEM que un profesor recomendó: prácticas en una empresa de Corvera, donde "yo quedé contenta y ellos también, me ofrecieron quedarme". Después llegó la soldadura, a la que se resistió ("Yo no quería hacerlo porque sentía que no me iba a gustar"), y ahí descubrió la vocación que la llevó a Construcciones Metálicas, tal y como relata en la entrevista publicada por La Voz de Asturias.

La grieta y la excepción. Su experiencia laboral, dice, "siempre ha sido muy positiva", tanto con profesores como con compañeros. La excepción la cuenta ella misma, sin enfado: "Sobre todo la gente mayor me ve y piensa que no voy a poder. A veces me miran raro o escucho comentarios como: 'Pruebe usted, la ves tan chiquitina y mírala'". Aun así, insiste en que por lo general todo ha sido positivo. Su experiencia combina una buena acogida general con algunos episodios de prejuicio por parte de determinados clientes, según relata la propia Laura.

El contexto. El caso no es único, pero sí minoritario. Como recordaba El Blog Salmón al retratar a un albañil de 22 años: "el 95% de las personas que aprenden esta profesión tienen empleo y estabilidad laboral", los oficios manuales pueden ofrecer oportunidades laborales, pero no puede afirmarse a partir de esta fuente que cada vez entren menos jóvenes en ellos. La pieza encaja también con el análisis de El Blog Salmón sobre los motivos de la brecha salarial de género, que señala la infrarrepresentación de las mujeres en determinados ámbitos profesionales y puestos de responsabilidad.

La letra pequeña. Laura tiene claro el mensaje para otras jóvenes: "Lo importante es hacer lo que realmente nos gusta y nos motiva, sin dejarnos llevar por si es una profesión de hombres o de mujeres. En cada trabajo cada persona aporta cualidades diferentes. En mi caso, no tengo la fuerza ni el tamaño que ellos tienen, pero cuento con muchos otros recursos que también son de gran ayuda. La clave está en seguir aprendiendo y adaptarse a las situaciones". Es la experiencia que ella misma extrae de su trayectoria. La fuerza no es la única variable en un oficio; la técnica y la formación también cuentan, y Laura las reivindica sin pedir disculpas.

Lo que sigue abierto. Laura no tiene cerrado su futuro: "Incluso me planteo estudiar una ingeniería, aunque todavía no es una decisión tomada. Para mí, lo importante es poder decidir siempre dónde quiero estar y qué quiero hacer". El dato que permite ver mejor la situación es el desglose por familias profesionales: en el curso 2021-2022, las mujeres representaban el 26,3% del alumnado de Grado Medio de Madera, Mueble y Corcho y el 4,5% de Fabricación Mecánica, según las estadísticas del Ministerio de Educación. Para quien se reconozca en el caso, el paso siguiente es claro: probar el oficio antes de decidir, como hizo Laura con la soldadura. La vocación, a veces, llega por la puerta que menos esperabas.

Imagen | Soldador. HLA Phay (vía Pexels)