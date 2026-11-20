Dejar atrás la asfixiante gran ciudad para adquirir un caserón en ruinas y reformarlo con tus propias manos es el sueño de muchos milenials hastiados del mercado inmobiliario, un reto que implica vivir durante años entre escombros y sin cocina. Es el caso de Alexia y Pierro, dos juristas franceses de 33 y 39 años que, cansados de los precios de los pisos en Nantes, decidieron mudarse al campo tras encontrar una casa señorial de 300 metros cuadrados a las afueras de la ciudad, según recoge Le Figaro Immobilier.

El inmueble llevaba dos años a la venta por su desastroso estado y salió al mercado por 178.000 euros, aunque consiguieron rebajar el precio hasta unos 136.000 euros. Pierro, que ya tenía experiencia trabajando en obras de construcción, sabía que les esperaba una reforma integral, desde el aislamiento hasta el tejado. Compraron la vivienda en 2019 y se mudaron en agosto de 2021 con su bebé, decidiendo convivir con inodoros secos y polvo constante (así, como suena). Era una vida de obra.

Las obras requerían grandes sacrificios, pero la pareja supo darle la vuelta a la situación hasta el punto de convertir las penurias del pladur en su principal fuente de ingresos. Alexia había abandonado el trabajo asalariado a finales de 2019 y decidió documentar cada avance en redes sociales. Pierro, por su parte, continuó trabajando hasta que sufrió un despido económico en 2025. A partir de entonces decidió volcarse por completo en la casa. En plena era digital, este escaparate les reporta, según sus propias estimaciones, entre 2.000 y 3.000 euros al mes, una cantidad con la que cubren sus 1.500 euros de gastos fijos. "El día que decidimos comprar esta casa, nuestra vida cambió, abriéndonos otras perspectivas, otras maneras de vivir y también de trabajar", recalca Pierro. Los dueños calculan que la aventura les costará 286.000 euros en total cuando terminen las obras, previsiblemente a finales de 2027, incluyendo los 150.000 euros presupuestados para la rehabilitación. Una forma bastante particular de convertir una reforma interminable en un proyecto profesional.

Vivir entre escombros tiene un precio

El romanticismo de internet es engañoso, y lanzarse a rehabilitar una vivienda a pulmón es un reto financiero que en países como España ha llevado a las administraciones a poner en marcha diferentes programas de ayudas para facilitar la recuperación de inmuebles y fijar población en zonas rurales. No hablamos únicamente de pequeñas bonificaciones: algunas comunidades ofrecen subvenciones importantes, aunque con requisitos y destinatarios muy concretos. La Rioja, por ejemplo, cuenta con el Plan Revive, que contempla ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en municipios de entre 501 y 2.000 habitantes, mientras que los importes varían en función de la población de cada localidad. También existen programas en Aragón y Castilla-La Mancha, aunque no todos están destinados a particulares que quieran rehabilitar su propia residencia: algunos se dirigen a la recuperación de vivienda pública o a la puesta en alquiler de inmuebles a precios asequibles. Levantar un tejado hundido dispara los presupuestos muy, muy por encima de lo esperado. Para algunos propietarios, documentar el proceso en internet puede convertirse en una manera de obtener ingresos adicionales y aliviar parte de esos costes, de forma similar a quienes se mudan a furgonetas buscando ahorrar y descubren que la vida alternativa también tiene sus gastos ocultos.

Nos encontramos ante un cambio de modelo bastante curioso, uno donde la telerrealidad del yeso puede llegar a sustituir a las nóminas tradicionales. Puede que ver cómo se arregla un salón sea hipnótico, pero lo cierto es que convertir una reforma en un trabajo a tiempo completo exige una dedicación enorme y unos ingresos que no siempre están garantizados. Al igual que vosotros, muchos fantasean con huir del alquiler y hacerse su palacio, pero el caso de Alexia y Pierro demuestra que detrás de esa posibilidad hay años de trabajo, conocimientos técnicos y una capacidad para monetizar cada avance que no está al alcance de cualquiera. Como ellos mismos reconocen, "las obras son realmente un estilo de vida". De hecho, el ladrillo sigue obligando a buscar salidas creativas y la pareja confiesa que posiblemente compre otra ruina cuando termine esta. Veremos si la burbuja de la pala no estalla antes.

Imagen | Vía Facebook

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