La decisión de volver al campo exige vocación y pericia financiera. Es el caso de Elena Burillo, ingeniera agroalimentaria de 27 años que trabaja en la explotación familiar en Aragón. Como @agroburi, según recoge el Diario del Alto Aragón, muestra a la juventud urbana “cómo vivimos, la situación que atravesamos y porque muchas veces no nos queda más remedio que salir a la calle a pelear por un futuro digno”. Reivindica que los jóvenes rurales están preparados: “Cada vez estamos más formados. Nos vamos a estudiar fuera y, cuando terminamos, muchos descubrimos el valor de lo que dejamos en casa. Si volvemos a nuestros pueblos es por convicción y por elección propia, no por obligación”.

La realidad de su negocio choca con los estereotipos, ya que utiliza drones y sistemas de autoguiado para demostrar que “el campo de hoy se gestiona con datos“. Sin embargo, su mayor barrera fue social. “Mi mayor desafío ha sido convencer a mi entorno de que este es realmente el futuro que yo elijo”, admite Burillo, quien reconoce que “ganarme esa confianza ha sido mi verdadero reto”. Además, advierte que “todavía choca ver a una mujer al frente de una explotación asumiendo absolutamente todos los roles”, lamentando que, al verla trabajar, “la reacción habitual es volver a preguntármelo por si han oído mal”. Pese a ello, durante el 25 aniversario del foro Esteparea en Sariñena (Huesca), reivindicó que “vivir en un pueblo te devuelve la identidad y la libertad”, pues “en el pueblo no solo trabajas, construyes una vida con sentido y con raíces”.

El relevo generacional también necesita financiación

Ese sentido vital culminó al recuperar talento internacional para su proyecto: “Haber conseguido que vuelva de Holanda para sacar juntas adelante la explotación familiar es lo que le da sentido a todo”, explica sobre su hermana Isabel. “Estamos construyendo un futuro codo con codo, y eso hace que las jornadas merezcan la pena de verdad”. Pero más allá de esta satisfacción, el gran filtro para quienes imitan su camino es económico. Como vimos con el caso de Albert, el agricultor de 24 años, acceder a la tierra requiere capital. Para mitigarlo, el Gobierno de Aragón articula la Subvención para el establecimiento de jóvenes agricultores. La convocatoria de 2026, dentro de la PAC, exige presentar un plan empresarial que justifique la viabilidad del proyecto y cumplir determinados requisitos económicos. Entre ellos, establece que la explotación debe alcanzar una renta unitaria de trabajo (RUT) teórica igual o superior al 35 % de la renta de referencia. Este umbral determina una dimensión económica mínima de la explotación, no una rentabilidad garantizada del negocio.

Esta burocracia marca la frontera entre la ilusión y la empresa agraria. No basta con la vocación; la administración te exige demostrar la viabilidad del proyecto sobre el papel para poder acceder a unas ayudas que facilitan el establecimiento y la puesta en marcha de la explotación. Para ti, si te planteas este relevo generacional, la lección económica es clara: el campo moderno ofrece una oportunidad de desarrollar un proyecto profesional con independencia laboral, pero su rentabilidad depende de una gestión adecuada y el peaje de entrada requiere un músculo financiero que no entiende de romanticismos.

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