Este viernes, 20 de noviembre, el Boletín Oficial del Estado publica la resolución del Banco de España que sanciona a Banco Sabadell con 16,5 millones de euros por incumplir las normas sobre venta vinculada de hipotecas. Se trata de una infracción muy grave. El expediente IE/BP-2/2024 fue resuelto por el Banco de España el 26 de mayo de 2025. Es decir, casi dieciocho meses después llega su publicación en el BOE. En dicho expediente se determinó que Banco Sabadell ha incumplido la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. En concreto, la resolución señala que la entidad incurrió en "incumplimientos de las obligaciones previstas en dicha Ley relativas a la realización de prácticas de venta vinculada prohibidas por la norma y al deber de actuar de manera imparcial respetando los intereses de sus clientes".

En el artículo 17 de esta ley se distingue entre venta combinada y venta vinculada. La primera es legal: el banco te ofrece reducir el diferencial si contratas su seguro, pero también puedes firmar sin él. En cambio, la venta vinculada (si no contratas ciertos productos no te conceden el préstamo) está prohibida con carácter general. Hay excepciones: por ejemplo, pueden exigirte determinados seguros, pero deben admitir pólizas equivalentes de otras aseguradoras. La sanción de 16.500.000 euros se aplica al amparo del artículo 47 de esta norma hipotecaria y del artículo 97.1.a).2.º de la Ley 10/2014. Teniendo en cuenta el tamaño de Banco Sabadell, esta sanción puede parecer importante. Entre enero y septiembre de 2026, el grupo logró un beneficio neto de 1.376 millones de euros, según sus resultados publicados en octubre, una cifra que incluye la aportación de TSB durante los cuatro meses que permaneció en el grupo y otros efectos extraordinarios. Por tanto, la sanción supone aproximadamente el 1,2 % de sus beneficios en nueve meses.

Sin embargo, cabe recordar que la legislación contempla un límite máximo de hasta el 10 % del volumen de negocio neto anual, con las condiciones establecidas en la Ley 10/2014. Además, el Consejo de Gobierno del supervisor subraya que los incumplimientos "resultan especialmente relevantes en atención al número de operaciones afectadas y a la reiteración de la conducta». La sanción ya es firme en vía administrativa, pero Banco Sabadell la ha recurrido ante los tribunales. Por ello, aún no es firme en sede judicial. En el expediente publicado hoy sabemos que se reconoce la infracción y el castigo económico correspondiente. Pero no tenemos información sobre el número de hipotecas implicadas. Tampoco conocemos qué tipo de pólizas se impusieron (hogar, vida o protección de pagos). Ni siquiera sabemos qué cantidad de dinero devolvió la entidad a los clientes. En el análisis de Rankia sobre esta sanción se señala que el supervisor ha tenido en cuenta las medidas correctoras adoptadas por la entidad con determinados clientes a la hora de fijar la cuantía final.

La multa irá al Tesoro Público y no supone por sí misma la anulación de tu préstamo. Sin embargo, el propio artículo 17.2 de la Ley 5/2019 establece que "será nulo todo contrato vinculado al préstamo que, en perjuicio del prestatario, no cumpla con las exigencias previstas en este artículo". Esto no quiere decir que cualquier seguro asociado a una hipoteca sea ilegal. Debes revisar la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) y la escritura, además de comprobar las condiciones de los seguros contratados. De esta forma podrás saber si el banco te ofreció alternativas equivalentes o si condicionó la concesión del préstamo a contratar sus propias pólizas. Si detectas alguna irregularidad, podrás reclamar ante el servicio de atención al cliente de tu banco.

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