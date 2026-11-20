No corren buenos tiempos para quienes buscan la independencia en el ecosistema digital. Europa se ha propuesto no quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial, pero con este telón de fondo arrastra un problema evidente: a día de hoy, seguimos dependiendo en exceso de la tecnología que desarrollan los grandes gigantes de Estados Unidos y China. Ante este peliagudo escenario, Bruselas lleva meses intentando mover ficha para asegurar su propia infraestructura y no quedarse fuera de juego en el sector. Y en medio de ese rifirrafe geopolítico, el presidente y cofundador de Alibaba, Joe Tsai, ha querido dar un consejo a las empresas del viejo continente para alcanzar de una vez por todas su ansiada soberanía tecnológica. La clave: pasarse al código abierto.

"Las empresas chinas están abriendo su innovación y escriben papers"

"No quieres introducir tus datos en una API de código cerrado", explicaba el directivo a principios de octubre durante el evento tecnológico Wave, celebrado en la ciudad italiana de Turín. Para el bueno de Tsai, la jugada tiene todo el sentido si tenemos en cuenta que Europa posee una valiosísima información industrial de manufactura que debe proteger a toda costa. La solución pasaría, simple y llanamente, por coger modelos de IA open source, descargarlos en servidores propios y entrenarlos a medida de forma interna, mejorándolos para adaptarlos a las necesidades de cada empresa. De esta manera, las compañías podrían mantener un mayor control sobre sus datos y sus desarrollos. Y de paso, desliza un varapalo a sus competidores occidentales: "Las empresas chinas están abriendo su innovación y escriben papers", recalcaba el magnate, en contraposición a los laboratorios estadounidenses, que cada vez mantienen más cerrados sus desarrollos porque, en sus propias palabras, "quieren permanecer cerrados".

¿Es realista esta vía abierta para nosotros?

Sobre el papel, Europa ya ha empezado a rascarse el bolsillo para intentar no depender de licencias y servidores de terceros, y los números que maneja Bruselas hablan por sí solos. Según anunciaba la propia Comisión Europea, el viejo continente prevé movilizar más de 30.000 millones de euros para levantar las llamadas "factorías de IA" y construir potentes superordenadores que apuntalen todo el ecosistema comunitario. Eso sí, no todo ese dinero saldrá de las arcas públicas: la iniciativa contempla hasta 10.000 millones de euros de financiación pública y al menos 20.000 millones de inversión privada. Sin ir más lejos, nuestra gran joya tecnológica europea, la startup francesa Mistral AI, logró captar 3.000 millones de euros el pasado mes de septiembre para seguir desarrollando sus propios modelos y su infraestructura. Una apuesta que combina modelos abiertos con otros propietarios. Sin embargo, la práctica nos dice que ganar verdadera autonomía cuesta dinero, infraestructuras físicas de altísimo rendimiento y especialistas que sepan usarlas. Y es lógico, sobre todo teniendo en cuenta que casi toda la tarta del cómputo mundial la siguen cortando un puñado de potencias extranjeras.

Queda botando la duda de si este mastodóntico esfuerzo comunitario llegará a tiempo antes de que esta tecnología transforme por completo nuestro tejido productivo. El propio líder de Alibaba lo tiene clarísimo y vaticina que en apenas un lustro dejaremos de hablar de inteligencia artificial como una novedad tecnológica aislada, ya que estará integrada en cada faceta de los negocios. "Por la misma razón, hoy no hablamos de internet, pero internet está en todas partes", explicaba a modo de cierre.

Imagen | Alibaba Group

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