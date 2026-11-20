Era el día marcado en rojo por el sector. O, al menos, una situación que refleja a la perfección la falta de relevo generacional en la construcción. Y es que nos encontramos ante un panorama donde la vocación por los oficios tradicionales parece estar en retroceso. Ángel Fisac, arquitecto y profesor de Formación Profesional, lo ha podido comprobar de primera mano en sus clases, tal y como recoge El Periódico en su artículo. Su experiencia docente arrancó con un baño de realidad bastante contundente en el pódcast Sector Oficios: "El primer día pregunté a mis 13 alumnos cuántos se habían matriculado porque realmente querían aprender el oficio. Ninguno", asegura el docente, quien reconoce que la gran mayoría aterrizaba allí obligada por sus padres o para conseguir el título de la ESO, porque su verdadera aspiración pasaba por dedicarse a las redes sociales (algo bastante habitual en esas edades) y ser "influencer".

El problema llega cuando descubren la dureza del trabajo

Pero, ¿qué ocurre cuando se manchan las manos? Aquí sí que vemos un cambio. Si bien la teoría se les atraganta, Fisac explica que el taller logra despertar un interés genuino entre los jóvenes de 15 y 16 años, hasta el punto de que varios ya contemplan la albañilería como una salida profesional o, al menos, como un plan de vida alternativo. El verdadero muro, eso sí, llega con la realidad laboral. "Los mismos alumnos, cuando se han ido de prácticas, la primera semana ya me han dicho: 'Profe, esto no es lo que yo pensaba. Esto es más duro que el trabajo que hacemos en el taller'", añade el profesor. Una experiencia que pone de manifiesto la diferencia entre las prácticas en un entorno formativo y las exigencias de una jornada laboral completa en una obra.

Más allá de la anécdota del aula, la crisis de mano de obra es un desafío estructural que amenaza proyectos en todo el país. A día de hoy, el sector de la construcción y los gremios relacionados arrastran un déficit de cerca de 100.000 trabajadores, con especial dificultad para encontrar fontaneros, electricistas, carpinteros y albañiles. De hecho, el envejecimiento de las plantillas es uno de los grandes problemas de la industria: el peso de los menores de 30 años en el empleo de la construcción ha pasado de representar aproximadamente el 28 % en 2007 a situarse en torno al 9 % en 2024. Un escenario crítico en el que los veteranos alertan de que los jóvenes apenas aguantan la dureza de la jornada. Basta con hacer números para entender el contexto económico que se encuentran estos alumnos frente a sus expectativas de éxito digital: algunas estimaciones sitúan el salario bruto anual de un albañil en España alrededor de los 23.000 euros, aunque la remuneración real depende de la categoría profesional, el convenio colectivo, la provincia y los complementos salariales. Como recalca el propio Fisac sobre las condiciones económicas de estos profesionales, "es un sueldo que no está mal, pero depende. Si se respetara la ley, estaría bien".

Sea como fuere, está claro que la industria se encuentra en plena transformación y necesita adaptarse de forma urgente. Cada vez hay más industrialización constructiva, un sistema que está modificando los procesos tradicionales y ganando terreno mediante el montaje de paneles prefabricados y otros elementos construidos en seco. Sin embargo, esto no significa que la albañilería vaya a desaparecer: los remates, las reparaciones y el mantenimiento de edificios residenciales seguirán necesitando profesionales especializados y con una base formativa sólida detrás. Porque lanzarse a trabajar mediante ensayo y error en pleno siglo XXI solo genera, en palabras del profesor, "frustración, pérdida de tiempo y pérdida de dinero". Veremos hasta qué punto logran convencer a una generación que, por el momento, parece haber cambiado el ladrillo por los likes, pero parece evidente que el primer paso sigue siendo que superen los prejuicios sociales y entren por la puerta del taller.

En El Blog Salmón | Hernan, albañil y empresario de construcción: "He llegado a tener 19 trabajadores, ahora no hay profesionales"

En Xataka | Las emisiones de CO₂ van a bajar en 2026, pero hay un motivo que no tiene nada que ver con las energías renovables