El primer nieto de Isabel Preysler que llega al mercado laboral ya ha dado sus primeros pasos profesionales. Alejandro Altaba, primogénito de Chábeli Iglesias y Christian Altaba, trabaja como asistente legal en SMGQ Law. A sus 24 años, es el primero de los diez nietos del clan familiar en incorporarse al mundo laboral.

El joven terminó en 2025 sus estudios de Legal Studies en la American University de Washington y posteriormente continuó su formación jurídica en la Universidad de Miami. Desde el pasado mes de junio trabaja en SMGQ Law, un bufete de servicios integrales ubicado en Miami. Entre sus clientes figuran grandes empresas de la lista Fortune 500 y particulares con un elevado patrimonio, tanto nacionales como internacionales. De esta manera, Alejandro sigue los pasos de su abuelo, Julio Iglesias, que también estudió Derecho.

Cuánto cobra un asistente legal en Miami

Tras realizar prácticas en las oficinas del bufete internacional Hogan Lovells, Alejandro ha comenzado a desempeñar funciones de apoyo en SMGQ Law. Entre sus tareas están la preparación de documentos legales y memorandos, la organización de expedientes y la colaboración directa con los abogados para agilizar los procedimientos del despacho. Su puesto, sin embargo, no es el de abogado ejerciente. En Florida, para ejercer como abogado es necesario cumplir los requisitos académicos y superar un exigente examen estatal de acceso a la profesión, conocido como Bar Exam. Solo después de completar el proceso de admisión y obtener la correspondiente licencia se puede ejercer plenamente, firmar y llevar casos ante los tribunales.

¿Qué implica económicamente esta posición en una de las ciudades más pujantes de Estados Unidos? Los últimos datos laborales sitúan el salario mediano de los asistentes legales y paralegals en el área metropolitana de Miami en 62.090 dólares anuales, unos 29,8 dólares por hora. No obstante, esta cifra no representa necesariamente el sueldo de entrada: los salarios del tramo inferior oscilan entre los 38.500 y los 50.330 dólares anuales, mientras que el percentil 75 alcanza los 77.730 dólares. Al cambio, la remuneración mediana equivale a unos 56.000 euros brutos anuales. También hay que tener en cuenta la fiscalidad. Florida es uno de los pocos estados de Estados Unidos que no aplica un impuesto estatal sobre la renta (state income tax). Esto significa que sus residentes no pagan este tributo, aunque sí están sujetos a los impuestos federales y a otras cotizaciones.

La brecha salarial entre Miami y España

El contraste con la realidad laboral de nuestro país no es escandaloso, pero sí resulta llamativo. Alcanzar un salario de 56.000 euros brutos anuales en España supone situarse muy por encima de las remuneraciones habituales. Según los datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2022, los contribuyentes con ingresos superiores a 60.000 euros representaban aproximadamente el 5% del total y aportaban en torno al 42% de la recaudación del IRPF. La diferencia también se aprecia al comparar estas cifras con el salario más frecuente en España. Según el INE, en 2024 se situó en 16.520,18 euros brutos anuales. Es decir, los 60.000 euros equivalen a más de 3,6 veces esa cantidad.

Imagen | chabeliiglesias_oficial (Instagram)

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