Puede que ya no estén tan de moda los lanzamientos a medianoche que colapsaban las calles, pero mentiría si digo que el estreno de Grand Theft Auto VI este jueves 19 de noviembre no está teniendo repercusión en el mercado laboral internacional. El esperadísimo título llega arrastrando años de expectación (y sus inevitables retrasos), provocando, a su vez, un fenómeno muy, muy inusual a escala global, uno donde decenas de miles de empleados están vaciando sus agendas y pidiendo el día libre expresamente para encender la consola en cuanto se active el juego. Y esto acaba de estallar de lleno en España.

De hecho, las solicitudes de días libres en nuestro país para este jueves son un 44% superiores a las registradas exactamente el mismo día del año pasado, un dato abrumador que nos coloca como el cuarto país del mundo con mayor incremento de solicitudes. Así lo señala el informe de la plataforma Remote, según recoge 20minutos, donde queda claro que, más allá de la pasión general, son los hombres de la Generación Z quienes lideran esta peculiar espantada de las oficinas. Les siguen a cierta distancia los profesionales Millennials, mientras que los departamentos de Finanzas y Marketing superan de largo a perfiles tradicionalmente tecnológicos.

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores

Pero, ¿puede la empresa negarte este descanso para irte a recorrer Vice City? A día de hoy el Estatuto de los Trabajadores no contempla ningún tipo de permiso retribuido por el lanzamiento de un videojuego, por lo que estas ausencias tendrán que acordarse con la empresa, ya sea mediante el disfrute de días de vacaciones ordinarias, permisos no retribuidos o jornadas de asuntos propios cuando estén reconocidas por el convenio colectivo o por acuerdo con la empresa. Y es que, si se opta por las vacaciones, la ley exige que las fechas se fijen de mutuo acuerdo y que el trabajador las conozca con al menos dos meses de antelación. Eso sí, este plazo no se aplica automáticamente a cualquier petición de un día libre. En cualquier caso, ausentarse del trabajo sin autorización ni justificación podría acarrear consecuencias disciplinarias. La pregunta es, ¿se están inventando excusas?

Posiblemente sí, aunque la sinceridad gana terreno. Revisando a fondo los datos primarios del estudio global, nos encontramos ante un detalle fascinante: uno de cada 170 empleados que ha solicitado librar el jueves ha confesado abiertamente en su justificante que el motivo es “GTA VI”. A esta audacia se suma una táctica conocida como “el robo de dos días”, mediante la cual casi uno de cada tres solicitantes (29,3%) ha pedido también el viernes libre para encadenar un descanso ininterrumpido de todo el fin de semana pegados a la pantalla, casi el doble que el año pasado.

Sea como fuere, parece que este jueves los servidores del gigante del entretenimiento van a sudar tinta, enfrentándose a un aluvión de jugadores que han preferido aparcar sus obligaciones laborales y dejar que cada persona pague su fiesta. Veremos hasta qué punto se resiente la productividad en los próximos días o si, por el contrario, esta vía de escape termina siendo una simple anécdota en los balances mensuales de las empresas afectadas. De momento, a los millones de usuarios de Rockstar Games solo les tocará esperar pacientemente a que den exactamente las doce de la noche.

En El Blog Salmón | Confirmado: la Justicia determina que si enfermas durante las vacaciones, la empresa está obligada a devolverte los días con el Estatuto de los Trabajadores

En El Blog Salmón | Ya entró en vigor: los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal de 1 día y medio ininterrumpido]