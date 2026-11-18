En el corazón de este relato de sacrificio intergeneracional está el acceso a la propiedad. El debate sobre si es el mercado inmobiliario el que está expulsando a las nuevas generaciones o si estas carecen de cultura del ahorro ha vuelto a estallar en televisión. En laSexta Xplica se produjo un duro enfrentamiento sobre esta cuestión, recogido por Mundo Deportivo. En medio del debate están quienes alargan sus estudios por motivos económicos y tienen que renunciar a determinados gastos. Porque, aunque a veces lo parezca, nunca se han regalado viviendas por el mero hecho de necesitarlas.

El detonante fue la intervención de Javier Rubalcaba, un universitario que vive de alquiler en Madrid y reprochó a la generación anterior no haber preparado mejor el terreno. "Hay gente que está dejando de lado su tiempo de ocio. Está dejando de lado su carrera para poder pagar sus gastos", explicó. Gonzalo Bernardos, economista y profesor universitario, respondió con contundencia: "¡Uy! ¿No han podido? ¡Uy! ¡Madre mía, qué disgusto! ¡No van a poder ir de viaje! ¡Qué disgusto! ¿Qué crees que hemos hecho los que tenemos 50 o 60 años? No nos han regalado la vivienda, venga, hombre, por favor. Y el esfuerzo también está fallando". Más allá del rifirrafe televisivo, conviene aplicar el algodón estadístico a la España de 2026.

La vivienda se encarece muy por encima de los salarios

La calculadora es un instrumento que no engaña. Los datos muestran que el coste de la vivienda ha aumentado mucho más que los salarios. Entre 2015 y 2024, el precio de la vivienda creció aproximadamente un 59,7%, mientras que el salario medio bruto anual avanzó en torno a un 27,9%, según las estadísticas oficiales recogidas por laSexta. En otras palabras, los precios han avanzado mucho más deprisa que las nóminas, reduciendo la capacidad de ahorro de quienes intentan incorporarse ahora al mercado inmobiliario. Y eso sin contar con las vacaciones a las que muchos tienen que renunciar.

Todo tiene su umbral de entrada. En este caso, el principal obstáculo es el ahorro inicial. En España, las entidades financieras suelen ofrecer hipotecas de hasta el 80% del valor de tasación de la vivienda, aunque la financiación depende del perfil del comprador y de las características de cada operación. Por ejemplo, si queremos adquirir un inmueble de 300.000 euros y conseguimos financiar el 80%, tendremos que aportar 60.000 euros de nuestro bolsillo. A esa cantidad hay que sumar los impuestos: en Madrid, el ITP general para una vivienda usada es del 6%. Esto supone otros 18.000 euros para un inmueble de ese precio. En total, necesitaremos unos 78.000 euros antes de acudir al notario, sin contar los demás gastos asociados a la compraventa. Para hacerse una idea, ahorrando 450 euros al mes, una cantidad generosa para muchos sueldos jóvenes, necesitaríamos más de catorce años para reunir ese dinero, suponiendo que los precios y los impuestos no cambien y que podamos mantener el ahorro de forma continuada.

La disonancia entre quienes compraron en el siglo pasado y quienes hoy viven de alquiler es cada vez más evidente. El esfuerzo personal sigue siendo necesario para adquirir una vivienda, pero ya no basta con disponer de ingresos regulares: reunir el ahorro previo se ha convertido en una barrera que muchos hogares jóvenes tienen dificultades para superar. El alquiler tampoco ofrece demasiado respiro. Los datos de idealista sitúan el esfuerzo medio de los hogares españoles en torno al 39% de sus ingresos netos, con varias capitales por encima del 35%. Málaga, Palma, Valencia, Madrid y Alicante figuran entre las ciudades donde esta carga resulta especialmente elevada.

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