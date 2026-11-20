La cuenta atrás para millones de trabajadores españoles está llegando a su fin. El 1 de enero de 2027 tendrá lugar un nuevo endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación, con exigencias que obligarán a trabajar más años para alcanzar determinados derechos.

Y encima, para quienes llevan décadas cotizando y esperan retirarse próximamente, una decisión equivocada sobre cuándo abandonar el mercado laboral puede tener consecuencias económicas durante el resto de su vida.

Más años cotizados, una edad ordinaria de jubilación más elevada y nuevas reglas de cálculo. Ojo, un nuevo escenario en el que los trabajadores deberán revisar cuidadosamente su situación antes de solicitar la prestación.

El 1 de enero de 2027 cambiarán las reglas para millones de trabajadores

La Ley 27/2011 puso en marcha un calendario de modificaciones progresivas que culminará en 2027 en materia de edad ordinaria y porcentajes aplicables a la base reguladora. Durante 2026, un trabajador necesita acreditar 36 años y seis meses cotizados para alcanzar el 100% de su base reguladora. Sin embargo, a partir del próximo enero, el requisito aumentará hasta los 37 años.

La Ley General de la Seguridad Social establece que, con 15 años cotizados, se obtiene inicialmente el 50% de la base reguladora. A partir de ese mínimo, cada mes adicional incrementa el porcentaje reconocido.

En 2026, los primeros 49 meses posteriores suman un 0,21% mensual y los 209 siguientes, un 0,19%. Desde 2027, los incrementos serán del 0,19% durante 248 meses y del 0,18% durante otros 16.

El golpe económico que puede acompañar al cambio de año

El problema aparece cuando se comparan trabajadores con idénticas carreras de cotización sometidos a las reglas de dos ejercicios diferentes. Y claro, el lógico cabreo de aquellos que salen peor parados.

Con 36 años y seis meses cotizados, el porcentaje reconocido en diciembre de 2026 será del 100%. Esa misma trayectoria, calculada conforme a las condiciones de 2027, dará derecho al 98,92% de la base reguladora.

La diferencia de 1,08 puntos porcentuales puede parecer poca cosa, pero trasladada a una prestación que se percibirá durante décadas, la cosa cambia y mucho.

Para una base reguladora de 2.000 euros, la diferencia teórica asciende a 302,40 euros anuales, distribuidos en 14 pagas. Si la base alcanza los 3.000 euros, la cantidad se eleva hasta 453,60 euros al año. Con una base de 3.300 euros, la distancia llega a 498,96 euros anuales.

Jubilarse a los 65 años será todavía más difícil

El endurecimiento no termina con el cálculo de la pensión ni mucho menos. En 2027 también culminará la subida gradual de la edad ordinaria de jubilación.

Actualmente, quienes acrediten 38 años y tres meses cotizados pueden retirarse a los 65 años. Desde enero, el requisito aumentará a 38 años y seis meses. Para quienes no alcancen esa cifra, la edad ordinaria será de 67 años. La diferencia respecto a 2026, cuando se sitúa en 66 años y diez meses, será de otros dos meses de espera.

Un detalle importante, sonn dos exigencias distintas: una determina el porcentaje de la base reguladora y otra establece cuándo puede accederse a la jubilación ordinaria.

La jubilación anticipada puede suponer recortes del 21%

Quienes no quieran esperar hasta la edad ordinaria pueden solicitar la jubilación anticipada voluntaria hasta dos años antes, siempre que cumplan los requisitos legales, entre ellos acreditar generalmente 35 años cotizados.

Pero adelantar la retirada tiene un precio. Los coeficientes reductores pueden llegar al 21% de la pensión inicial, dependiendo del tiempo de anticipación y de los años cotizados. La reforma de 2013 y las modificaciones posteriores han configurado un sistema en el que la fecha elegida para jubilarse es clave en todo esto.

Un error de cálculo puede arrastrarse durante décadas

El problema para los futuros pensionistas es que no basta con conocer los años trabajados. También deben comprobar:

Bases de cotización

Periodos reconocidos

Reglas de cálculo aplicables

Además, desde 2026 comienza la aplicación gradual del sistema alternativo de cálculo de la base reguladora introducido por el Real Decreto-ley 2/2023. Antes de tomar una decisión irreversible, conviene siempre consultar el simulador oficial de Tu Seguridad Social y comparar las fechas posibles de jubilación.

Imágenes | Sweet Life, Rad Cyrus