Cerrar la persiana de un negocio (que en algunos casos suele ser el inicio de un periodo de austeridad) ha servido, en la localidad italiana de Mercato Saraceno, para liquidar una deuda sentimental. Giovannino Fabbri, de 70 años, exdirigente de la patronal local Confesercenti, conocido como "Fischio", ha aprovechado su jubilación tras décadas al frente de un taller de vehículos pesados junto a su hermano para recomprar la casa en la que nació en 1956. La operación tuvo lugar en la aldea de Sorbano y los familiares lo celebraron descorchando una botella. Además, se trata de un inmueble que su madre, Daria, siempre había querido recuperar. Lo cuenta el diario italiano CesenaToday.

Se trata de un inmueble con cierta carga histórica. En él nacieron su madre, su abuelo Giacomo y su bisabuela Giulia Varotti, en 1844. La familia era propietaria de esta finca desde principios del siglo XVIII. En 1886, los registros parroquiales la describían como "la più riguardevole" de la zona, entre otras cosas por haber dado varios alcaldes. De hecho, el edificio aparece mencionado en el tratado Delle antichità di Sarsina, de Filippo Antonini, publicado originalmente en 1607 y reeditado en 1769. En su fachada había dos lápidas romanas que fueron trasladadas posteriormente al Palacio Ducal de Urbino. Durante el siglo XX fue sede municipal de Sorbano y también sirvió como escuela rural hasta los años treinta. Después pasó a manos de los herederos Riceputi, mientras que buena parte de los terrenos que rodeaban la casa acabaron en manos de la familia Giannini.

Comprar una vivienda a los 70 años en España

En el mercado español actual, una operación así tiene su contrapartida. Cae enseguida en la criba de riesgos de la banca. En España, en virtud de la Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, no hay una edad máxima para contratar una hipoteca. Sin embargo, sí existe la obligación de que las entidades evalúen la viabilidad del pago durante toda la vida del contrato. Según detalla la guía hipotecaria del Banco de España, deben asegurarse de que el cliente será capaz de hacer frente a las cuotas de manera continuada.

En la práctica, muchas entidades establecen un límite de edad para el vencimiento del préstamo. Es frecuente que se sitúe en los 75 años. Sin embargo, otras entidades, como Banco Santander, Openbank o CaixaBank, pueden llegar hasta los 80 años, según analiza Rankia. Se trata de políticas comerciales y de riesgo de cada banco, no de límites establecidos por ley. En el caso de contratar una hipoteca a los 70 años, el plazo disponible podría quedar reducido a entre cinco y diez años, dependiendo de la entidad.

Si se quiere amortizar el préstamo en un periodo tan corto como 60 o 120 meses, la cuota se dispara. Puede superar lo que una persona con una pensión habitual está en condiciones de pagar. Por ello, cuando se está cerca de la edad de jubilación o ya se ha alcanzado, resulta especialmente importante demostrar la capacidad de pago y los ingresos futuros. Esto no significa que exista una reducción automática de la financiación al 60% o 70% de la tasación por razón de edad, pero sí que contar con un mayor ahorro puede resultar decisivo.

Una de las posibles soluciones es incluir un cotitular más joven, normalmente un hijo con nómina estable. En función de la entidad, puede haber diferencias importantes. BBVA utiliza como referencia al titular más joven para calcular el límite de edad, lo que permite extender el plazo. En CaixaBank sucede lo contrario: toma como referencia al titular de mayor edad. En ING, ninguno de los titulares puede superar los 75 años en el momento del vencimiento. Es decir, en estos dos últimos casos, incorporar a un familiar más joven puede ayudar a mejorar la solvencia de la operación, pero no necesariamente permite ampliar el plazo.

La alternativa de la hipoteca inversa

En el sistema financiero español existen diferentes opciones para que las personas mayores puedan disponer de liquidez a partir de su patrimonio inmobiliario sin tener que abandonar necesariamente su vivienda. Una de ellas es la nuda propiedad, que permite transmitir la titularidad del inmueble conservando el usufructo y, por tanto, el derecho a seguir viviendo en él. También existe la llamada hipoteca inversa, regulada por la Ley 41/2007. Consiste en utilizar la vivienda como garantía para obtener financiación, manteniendo la titularidad del inmueble y el derecho a residir en él.

Los importes que se reciben mediante una hipoteca inversa tienen consideración de préstamo y no tributan en el IRPF como rendimientos ni como ganancias patrimoniales, según explica la guía oficial del Banco de España. En España es perfectamente legal que una persona de 70 años decida comprar o recomprar su casa familiar. Sin embargo, si no dispone de liquidez procedente de otros bienes o ahorros, la operación puede resultar complicada de financiar. Los plazos hipotecarios más cortos, la aportación de un mayor capital propio o el apoyo económico de la siguiente generación pueden convertirse en factores decisivos.

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