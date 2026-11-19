Ester González conservaba su empleo en Madrid porque vivía a 50 minutos de él. Ahora vive a tres horas de ida y a otras tres de vuelta. Esta trabajadora, como tantos profesionales que mudaron su residencia buscando un alquiler asumible, se ha chocado con el peaje oculto del tren. Tras el trágico accidente ferroviario de Urda, que mantiene interrumpida la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, su trayecto diario se ha convertido en una odisea que, según recoge Antena 3, la fuerza a dormir en casa de sus padres: "Varios días se puede hacer, pero de forma rutinaria no hay cuerpo que lo aguante".

La trampa del código postal. El cálculo que empujó a muchos viajeros a salir de la capital es aritmético. Según los precios medios del alquiler publicados por Idealista en octubre de 2026, una vivienda de 80 metros cuadrados supone unos 1.872 euros mensuales en Madrid y unos 712 euros en Ciudad Real. Ahorran alrededor de 1.160 euros al mes, pero pasan seis horas en tránsito. Las dos cosas son ciertas a la vez, y esa es la historia. María Heres, otra afectada, ilustra el plan de viajar en carretera: "Empieza el frío, las nieblas... me vengo el día de antes y duermo en Madrid". El desplazamiento en coche supone recorrer unos 200 kilómetros entre ambas ciudades, un trayecto que puede superar las dos horas por sentido dependiendo del tráfico y las condiciones meteorológicas. Un coste de tiempo que también pone en entredicho la rentabilidad de vivir fuera.

Un plan B a ritmo convencional

La operadora ferroviaria tampoco ha devuelto el reloj a su sitio. El plan alternativo activado el viernes 13 de noviembre para Ciudad Real contempla desplazamientos por carretera entre Madrid y Ciudad Real, con un tiempo aproximado de dos horas y media por trayecto. Una solución que está lejos de recuperar las prestaciones de la alta velocidad. Ester ya advirtió sobre este parche: "La frecuencia de buses no tiene nada que ver con la de los trenes, o te vas mucho antes o llegas tarde al trabajo". Cuando la red falla, el teletrabajo no es universal, y buscar empleos fuera de Madrid acaba siendo una de las alternativas para quienes tienen miedo a subirse a un vagón.

Traducido a tu contrato: si estás atrapado en esta ratonera, el Estatuto de los Trabajadores contempla una protección que conviene conocer. Su artículo 37.3.g reconoce un permiso retribuido de hasta cuatro días cuando resulta imposible acceder al centro de trabajo o transitar por las vías necesarias para llegar a él, siempre que concurran las circunstancias previstas en la ley, como restricciones de movilidad dictadas por las autoridades o situaciones de riesgo grave e inminente.

No basta, por tanto, con que un tren llegue tarde o se cancele para que el permiso se aplique automáticamente. Es importante comunicar la situación a la empresa y acreditar, en la medida de lo posible, la imposibilidad de desplazamiento. Si las circunstancias se prolongan más allá de esos cuatro días, el permiso puede extenderse mientras persistan, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar la empresa conforme a la legislación laboral. La norma también contempla la posibilidad de establecer el trabajo a distancia cuando la actividad lo permita y se cumplan los requisitos legales. En definitiva, un corte ferroviario no significa que tengas que asumir automáticamente una sanción o perder parte de tu sueldo: la clave está en las circunstancias concretas y en la protección que reconoce la ley.

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