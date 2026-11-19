El debate sobre el precio de la vivienda en España suele centrarse en la falta de oferta y en las limitaciones que la Administración impone a la libre evolución de los precios. Por eso escasean los análisis en profundidad sobre cómo se aborda el mismo problema en otros mercados sometidos a una presión habitacional similar. Es el caso de Suiza, cuyo modelo ha puesto sobre la mesa la guionista y cómica española Cristina Gómez.

Tras ser entrevistada por una televisión suiza interesada en conocer el papel de los fondos de inversión inmobiliaria en España, Gómez ha lanzado en sus redes sociales una mirada crítica al mercado de la vivienda de aquel país, como recoge La Razón. El conflicto de fondo es el mismo que en España: cómo evitar que el pago del alquiler devore una parte excesiva del salario de las familias. En Suiza, el mercado es mayoritariamente privado, pero cuenta con un importante sector de cooperativas y unas normas estrictas para los propietarios. Todo gira, en buena medida, en torno a quién es el dueño último de las viviendas. Aunque alrededor del 60% de la población vive de alquiler, eso no significa que todos esos pisos estén en manos de grandes inversores que buscan maximizar sus márgenes de beneficio a cualquier coste.

"El alquiler es mayoritariamente privado, pero hasta un 30% lo gestionan cooperativas sin ánimo de lucro"

En palabras de Cristina Gómez: "En Suiza el alquiler es mayoritariamente privado, pero hasta un 30% de ese alquiler lo gestionan cooperativas sin ánimo de lucro que ofrecen viviendas entre un 15 y un 30% más baratas que el precio de mercado". Las estadísticas oficiales dibujan una realidad más modesta: aproximadamente un 4% del parque residencial suizo corresponde a entidades sin ánimo de lucro y cerca de un 7% del mercado del alquiler está en manos de cooperativas de vivienda. Estas últimas pueden ofrecer rentas entre un 8% y un 20% inferiores a las de viviendas convencionales equivalentes. Aun con una presencia más limitada de la que apunta Gómez, contribuyen a amortiguar la presión sobre los precios y mantienen una oferta de alquiler que no responde a la misma lógica especulativa de compra y venta.

El verdadero escudo frente a las subidas arbitrarias del alquiler está en la ley. En concreto, el artículo 270a del Código de Obligaciones suizo establece un mecanismo de revisión de los alquileres vinculado, entre otros factores, a un tipo hipotecario de referencia oficial. Este indicador se situó en el 1,25% en septiembre de 2025 y se mantuvo en ese nivel en septiembre de 2026, de acuerdo con la Oficina Federal de Vivienda. Si baja un cuarto de punto, el inquilino puede solicitar una reducción del 2,91% de la renta neta, siempre que su contrato esté calculado sobre el tipo anterior del 1,50% y se cumplan las condiciones legales. No se aplica automáticamente: hay que pedirlo por escrito al arrendador. Si este rechaza la solicitud, el inquilino puede acudir a la autoridad de conciliación. Es un mecanismo previsto por la legislación, aunque el resultado también depende de otros factores que pueden influir en el cálculo de la rebaja. "Eso de que aquí se te acaba el contrato y venga tu casero y te diga: 'O me pagas 700 más o te vas a la calle' no se puede hacer en Suiza", afirma Gómez.

Todo esto tiene un impacto directo en la economía de los residentes. Según explica la cómica, "una renta media de unos 1.500 euros mensuales supone tan solo una cuarta parte de su salario neto, que supera los 5.300 euros". En España, una tasa de esfuerzo del 50% suena contundente, pero conviene precisar qué mide. Según el informe publicado en 2026 por Fotocasa e InfoJobs, dedicar la mitad del salario bruto al alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados representa la media nacional. En las comunidades con mayor presión, el esfuerzo alcanza el 71% en Madrid y el 70% en Cataluña. Son cifras que ilustran la distancia entre los ingresos y el coste de la vivienda, y ayudan a explicar por qué miles de jóvenes y familias ven cómo sus proyectos vitales quedan en suspenso.

Por supuesto, el sistema suizo no es una panacea. Los datos de la Oficina Federal de Vivienda muestran que los nuevos alquileres también siguen aumentando, impulsados por la demanda. Pero el modelo sí demuestra que la protección del inquilino puede apoyarse en mecanismos legales concretos y en una oferta alternativa que no persigue maximizar el beneficio. Mientras en España se prevé que los alquileres vuelvan a subir un 10% en 2026, seguimos debatiendo sobre unos marcos legales que dejan importantes lagunas a la hora de contener los precios. Tener un derecho reconocido por la ley no garantiza que se respete en la práctica, ni evita tener que recurrir a procedimientos largos para hacerlo valer. Cuando el alquiler absorbe más de la mitad del sueldo, lo que cuenta no es solo cuánto falta para que termine el contrato, sino cuánto tiempo se puede soportar una subida injustificada sin una vía eficaz para frenarla.

Imagen | Tommy (Teeeins) (vía Pexels)

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