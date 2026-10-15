Piden 15 meses de prisión a un vecino de Málaga por instalar una 'casa móvil' en una parcela que compró en Casabermeja

Para esquivar la estricta normativa urbanística española, más de uno ha tratado de comprar una parcela barata y colocar encima una casa prefabricada con ruedas, bajo la creencia de que, al no estar anclada al suelo, la ley hará la vista gorda. La realidad no es tan sencilla. En este sentido hemos sabido que un vecino de Málaga se enfrenta a una petición de 15 meses de prisión por instalar una de estas estructuras en una parcela rústica de 3.127 metros cuadrados que adquirió en Casabermeja en 2022, acusado por la Fiscalía de un delito contra la ordenación del territorio.

¿Tiene alguna opción de salir indemne del lío? La defensa del acusado afirma que la estructura conservaba sus medios de movilidad, estaba "aislada del suelo y desprovista de cimentación" y podía desplazarse en minutos, lo que, a su juicio, la convierte en un mero bien mueble. "No reside, ni ha residido nunca, en la parcela", sostiene el letrado, argumentando que el objetivo del habitáculo no era el uso residencial, sino servir como almacén de aperos de labranza y refugio para un pequeño huerto familiar.

Para el Ministerio Público, la instalación sí presenta capacidad para uso residencial, y ahí se encuentra el problema que puede afectar a quienes estén pensando en dar un paso parecido. A lo largo de los últimos años, las casas modulares sostenibles y baratas han despertado el interés de quienes buscan alternativas a la vivienda tradicional. Comprar una parcela y colocar una casa prefabricada puede parecer una solución para disfrutar del campo sin hipotecarse de por vida. Sin embargo, antes de hacerlo, conviene conocer las limitaciones urbanísticas del terreno.

Lo que dice la jurisprudencia

La jurisprudencia suele decantarse por que las mobile homes no queden de forma automática exentas de licencia por conservar las ruedas o carecer de cimentación. En una sentencia de diciembre de 2024, el Tribunal Supremo dijo que estas estructuras pueden asimilarse a las casas prefabricadas a efectos urbanísticos y requerir la correspondiente licencia, ya que su instalación implica un uso del suelo sujeto a autorización. La resolución se refería a casas móviles instaladas en un camping, por lo que no supone que todas las situaciones sean idénticas. En cualquier caso, que una estructura pueda desplazarse no significa que su instalación esté libre de exigencias.

Llegados a este punto, la frontera entre una sanción administrativa y un delito puede depender de las características del terreno y de las circunstancias de la instalación. El artículo 319 del Código Penal contempla penas de prisión para determinadas obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables. En función del supuesto, las penas pueden alcanzar de uno a tres años de prisión o incluso de un año y seis meses a cuatro años, además de multas y otras consecuencias legales. También puede acordarse la demolición de lo construido a costa del responsable. Por eso, antes de instalar una casa móvil en suelo rústico, es fundamental comprobar su clasificación urbanística y las autorizaciones exigibles: la falta de cimientos o la posibilidad de retirar la vivienda no excluyen por sí solas la responsabilidad penal.

De hecho, los tribunales ya han dictado resoluciones en esta misma línea. En 2025, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó una condena a ocho meses de prisión para dos copropietarios que instalaron una mobile home en una parcela de El Molar, en suelo no urbanizable protegido, sin contar con las autorizaciones necesarias. La resolución también contempló la demolición de las construcciones. El caso presentaba sus propias circunstancias, por lo que no significa que cualquier instalación de una casa móvil tenga automáticamente las mismas consecuencias.

Imagen | Cristina Alonso (Vía Pexels)