Una de las cosas que hemos aprendido de la actual crisis inmobiliaria es que comprar una casa ha dejado de ser una aspiración generalizada para convertirse en un privilegio. En un momento en el que el encarecimiento de los alquileres ahoga a las nuevas generaciones, Juan Carlos Monedero analiza esta evolución en su blog Comiendo Tierra. "En la España de Franco no había Estado social y las familias metían los ahorros en la vivienda como algo que les daba seguridad".

El cofundador de Podemos recuerda cómo ha disminuido el porcentaje de hogares que viven en una vivienda de su propiedad: del 79 % al 64 %. Mientras tanto, los grandes propietarios, aquellos que poseen entre seis y diez inmuebles, han aumentado un 51,6 % entre 2008 y 2025. ¿Qué consecuencias tiene esta evolución? Además del auge de los alquileres turísticos, que contribuyen a desplazar a las familias de su residencia habitual, también se observa un endurecimiento de parte de las clases medias frente a los inquilinos. Era de prever. O quizás no.

Basta con mirar los números para comprobar cómo la realidad está ahogando económicamente a quienes quieren independizarse. La edad media de emancipación en España ya supera los 30 años, frente a los 26,3 años de la Unión Europea. Además, los jóvenes necesitan dedicar prácticamente todo su sueldo al alquiler de una vivienda individual. Por otro lado, en el mercado tradicional algunos propietarios están retirando sus pisos del alquiler ante la incertidumbre regulatoria, como explica El Blog Salmón a partir del testimonio de un inversor que ha sacado tres viviendas del mercado.

Sea como fuere, el exdirigente político afronta un año de suspensión de funciones por parte de la Universidad Complutense por una falta muy grave de acoso sexista, una sanción que él considera basada en una denuncia falsa. Mientras tanto, el diagnóstico general sobre el sector inmobiliario deja una herida abierta. La vivienda ya no es aquel gran refugio de ahorro familiar al alcance de todos. Por el contrario, se ha convertido en un obstáculo de muy difícil superación para las rentas medias. Y, de momento, las nuevas generaciones van a tener que seguir esperando.

En El Blog Salmón | Entra en vigor el 28 de agosto: cambia la jubilación flexible y los jubilados que vuelvan a trabajar como autónomos perderán el 75% de su pensión

En El Blog Salmón | El Gobierno aumenta los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la pensión de jubilación

Imagen | Cuatro