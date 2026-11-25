La campaña política ha vuelto a poner el reloj sobre la mesa con la rebaja a las 37,5 horas semanales, pero para algunas fortunas el debate arranca cojo de fábrica. José Elías, dueño de La Sirena, tiene claro que el problema no es el calendario, sino el cronómetro. Para el empresario, cobrar simplemente por pasar tiempo en una silla no tiene sentido, según recoge elEconomista. Su receta pasa por calcar el modelo empresarial: que el empleado no cobre exclusivamente por el tiempo que invierte, sino por lo que produce.

Elías defiende que este cambio de mentalidad priorizaría el beneficio de ambas partes y permitiría exprimir mejor los horarios. "Cuando pones variables a los trabajadores alineas sus intereses con los de la empresa", explicaba el directivo. Su modelo ideal pasa por condensar el esfuerzo sin mirar el reloj: "En muchas ocasiones, tendría mucho más sentido que en vez de hacer ocho horas durante cinco días hicieran cuatro días de 10 horas haciendo lo mismo". Si el trabajo sale, al empresario le da igual si se hace de madrugada o por la tarde.

Pero trasladar ese deseo a un contrato tiene que superar los límites establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. El artículo 34 establece que la jornada ordinaria máxima es de 40 horas semanales de promedio en cómputo anual y que, como regla general, no se pueden superar las nueve horas de trabajo efectivo al día. Sin embargo, existe una vía para organizar jornadas más largas: mediante convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se puede establecer otra distribución del tiempo de trabajo diario. Esto permitiría encajar jornadas de diez horas, siempre que se respeten los demás límites legales. Y hay un tope que no se negocia: entre que sales por la puerta y vuelves a entrar tienen que pasar, como mínimo, 12 horas de descanso ininterrumpido.

Traducido a tu bolsillo: el pago por producción, lo que habitualmente se conoce como salario a destajo, es perfectamente legal en España. El propio Estatuto de los Trabajadores contempla que la remuneración pueda fijarse por unidad de tiempo o de obra. Pero tiene trampa: por muchas o pocas variables que te pongan, si trabajas a jornada completa tu nómina no puede caer por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La normativa garantiza ese mínimo incluso cuando se cobra mediante incentivos o primas a la producción. Un aval así es un paraguas que solo se abre cuando no llueve: la norma te protege de los meses malos, pero te recuerda algo más: los objetivos de producción no pueden obligarte a saltarte tus límites legales de jornada y descanso para alcanzarlos.

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