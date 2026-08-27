Jorge Morales, experto energético: "Si el sol da todo el día en una habitación, hay que poner un toldo porque supone un ahorro directo"

Un ingeniero industrial y experto en eficiencia energética ha explicado en el programa 'La Tarde' de COPE las claves fundamentales para reducir el consumo doméstico durante los meses estivales, unas recomendaciones especialmente relevantes durante los episodios de calor, cuando aumenta el uso del aire acondicionado y, con él, el consumo eléctrico. El propio Morales de Labra ha defendido que evitar que el calor entre en la vivienda es una de las claves para reducir la necesidad de climatización.

Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía— ha querido hacer un hincapié en una medida que, pese a su aparente simplicidad, constituye una herramienta eficaz para contener el gasto en climatización: el uso de toldos en aquellas habitaciones que reciben sol durante buena parte del día. Durante su intervención en 'La Tarde' de COPE, el experto explicó que, cuando una habitación recibe el sol durante todo el día o toda la tarde, "hay que intentar poner un toldo" porque supone un "ahorro directo". Al impedir que la radiación solar incida directamente sobre el cristal, se reduce el calentamiento de la estancia y, con ello, la necesidad de recurrir al aire acondicionado.

Lo cierto es que los datos respaldan esta recomendación aparentemente doméstica

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, incluye entre sus recomendaciones para el ahorro energético en los hogares precisamente bajar los toldos y cerrar las persianas para reducir el calentamiento de la vivienda durante el verano. El organismo también aconseja ventilar por la noche o a primera hora de la mañana, cuando las temperaturas son más bajas. De esta forma, la protección solar actúa antes de que el calor llegue a acumularse en el interior, reduciendo la necesidad de utilizar sistemas de refrigeración. La eficacia concreta depende, entre otros factores, de la orientación, las ventanas, el aislamiento y las características de cada vivienda, por lo que no existe un porcentaje universal de ahorro aplicable a todos los hogares.

Tras meses de relativa contención en los mercados mayoristas de electricidad gestionados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), el precio de la luz ha registrado un repunte durante el verano de 2026, en un contexto marcado por las olas de calor y el aumento de la demanda de refrigeración. El precio mayorista de la electricidad cerró julio en torno a los 104,7 euros por megavatio hora, según datos de OMIE recogidos en informaciones publicadas a comienzos de agosto. En los últimos días, además, distintos análisis han relacionado el encarecimiento de la electricidad con el calor, el aumento del uso del aire acondicionado, el precio del gas y una menor producción eólica.

El experto energético ha señalado también que el toldo es solo una pieza de un sistema integrado de gestión térmica del hogar que debería incluir otras medidas complementarias: ventilación en las horas más frescas del día, protección solar mediante toldos y persianas y un uso adecuado del aire acondicionado. El IDAE recomienda mantener el equipo de refrigeración en 26 ºC o más, siempre que resulte confortable, y señala que en verano conviene abrir las ventanas por la noche o a primera hora de la mañana para aprovechar las horas más frescas. También es importante recurrir a equipos eficientes cuando llega el momento de renovarlos: la actual clasificación energética europea de los electrodomésticos utiliza una escala de A a G, siendo A la categoría de mayor eficiencia. La clave está en entender que evitar que la vivienda se caliente reduce el trabajo que después tendrá que realizar el sistema de refrigeración.

La brecha entre recomendación y práctica

Pese a la difusión de estas medidas por parte de organismos públicos y expertos, no existen datos suficientes para afirmar que la mayoría de los hogares españoles priorice el aire acondicionado frente a las soluciones pasivas, como instalar toldos o mejorar el aislamiento. Lo que sí está respaldado por las recomendaciones oficiales es que las medidas destinadas a impedir que el calor entre en la vivienda —como bajar los toldos, cerrar las persianas y ventilar en las horas más frescas— pueden contribuir a reducir la necesidad de refrigeración.

Imagen | Ali Ramazan Çiftçi (vía Pexels)