Un hombre de 49 años consigue una pensión de 3.389 euros tras lograr que la Seguridad Social le reconozca la incapacidad permanente

Un trabajador de 49 años ha conseguido que un juzgado le reconozca una pensión de incapacidad permanente absoluta, con una base reguladora de 3.389,10 euros mensuales, además de 90.675,80 euros en atrasos después de que el INSS le negara la prestación en una primera instancia. Según recoge NoticiasTrabajo, la pensión queda topada en 3.359,60 euros al mes en 2026, al superar el límite máximo de las pensiones contributivas. Y ese desajuste entre lo que pidió y lo que le concedieron de entrada es todo menos casual.

Por qué es importante. El caso no es un hito aislado ni una anomalía procesual: los litigios sobre incapacidad permanente tienen un peso importante en los Juzgados de lo Social. Según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, los procesos sobre incapacidad permanente representaron el 47,03% de los asuntos iniciados ante estos juzgados en 2021. Eso sí, los datos disponibles no permiten afirmar que la mayoría termine con el reconocimiento de la prestación: en ese mismo ejercicio, el 34,38% de las sentencias fueron favorables al interesado, frente al 62,48% favorables al INSS.

El contexto. Para entender la dimensión de la victoria de este trabajador hay que mirar las cifras oficiales de 2026. La pensión máxima que podrá percibir cualquier pensionista en España este año es de 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales, según establece el Boletín Oficial del Estado. El demandante parte de una base reguladora de 3.389,10 euros mensuales, por lo que su prestación queda muy cerca de ese techo. Pero aquí viene el matiz que conviene no perder: una base reguladora alta no garantiza el reconocimiento automático de una incapacidad permanente.

Entre líneas. Lo que el caso revela es la importancia de que los tribunales valoren las limitaciones funcionales reales del trabajador y no únicamente sus diagnósticos. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoció la incapacidad permanente absoluta atendiendo al conjunto de las patologías y a cómo afectaban a su capacidad laboral, después de que la Seguridad Social hubiera denegado inicialmente la prestación. No hay datos suficientes, sin embargo, para afirmar que el INSS aplique un estándar probatorio distinto cuando la cuantía de la pensión potencial es elevada.

Sí, pero... Hay que matizar que ganar un juicio contra la Seguridad Social no es gratis ni rápido. La duración de los procedimientos varía considerablemente según el juzgado, la materia y la comunidad autónoma, como muestran las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, y puede prolongarse durante meses. Los 90.675,80 euros de atrasos que este hombre recibirá compensan económicamente las prestaciones que no percibió durante el proceso, pero no eliminan el tiempo transcurrido hasta obtener el reconocimiento judicial.

Y ahora qué. Este fallo se suma a otros casos recientes de sentencias favorables al trabajador en materia de incapacidad permanente. Solo hace unos días, El Blog Salmón recogía un caso paralelo en Zaragoza: un operario de 57 años con tres operaciones de espalda, artrosis y otras patologías consiguió que un tribunal obligara al INSS a reconocerle 1.253,23 euros mensuales en incapacidad permanente absoluta tras una denegación inicial. Dos trabajadores, dos ciudades, dos patologías distintas, mismo guion: la Seguridad Social dice no, el juez dice sí.

Imagen | Hombre adulto. Rukiye Bayram (Vía Pexels)