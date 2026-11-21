Con la llegada de los días más fríos, los radiadores vuelven a calentarse y la factura de la luz recupera protagonismo en el presupuesto familiar. Pero el aumento del recibo no se debe únicamente al uso de los electrodomésticos. También contribuyen los llamados consumos fantasma, es decir, la electricidad que siguen utilizando los aparatos cuando permanecen enchufados, aunque no los estemos utilizando. Uno de los casos más habituales está en nuestras mesillas y salones. Lo cuenta Juan, un electricista entrevistado en un reportaje de RTVE, según recoge El Confidencial: "Un cargador de carga ultrarrápida, si lo dejamos conectado, su consumo equivale a tener la iluminación de toda esta vivienda encendida todo el día".

No conocemos el consumo exacto de ese cargador ni las características de la iluminación utilizada como referencia. Por tanto, conviene tomar la comparación con cierta cautela. En cualquier caso, el consejo es sencillo: desconectar los cargadores cuando no estén alimentando el teléfono y hacer lo mismo con aquellos equipos que apenas utilizamos. Pero ¿cómo se comportan los aparatos cuando permanecen en reposo y qué obligaciones tienen los fabricantes?

Los adaptadores de corriente están sujetos a unos límites de consumo en vacío establecidos por la normativa europea de diseño ecológico. En concreto, el Reglamento (UE) 2019/1782, relativo a las fuentes de alimentación externas, fija unos límites que varían según las características del dispositivo y oscilan entre 0,10 y 0,30 vatios. Además, Bruselas ha aprobado una revisión mediante el Reglamento (UE) 2025/2052, que amplía los requisitos a otros dispositivos, como las bases de carga inalámbrica. Sin embargo, sus nuevas exigencias no serán de aplicación general hasta diciembre de 2028.

Esto permite poner en perspectiva la advertencia del electricista. Un adaptador homologado, que cumple los límites europeos, tiene un consumo en vacío muy reducido, muy lejos del que supondría mantener encendida toda la iluminación LED de una vivienda. Eso no significa que todos los cargadores se comporten igual: existen diferencias entre modelos y generaciones, especialmente cuando hablamos de dispositivos antiguos.

Los aparatos que más consumen en modo espera

Según los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto derivado del modo en espera puede superar los 100 euros anuales en una familia española, aunque depende del equipamiento y del consumo de cada hogar. En muchas viviendas hay aparatos que permanecen conectados las 24 horas. Una impresora puede llegar a consumir 52,6 kilovatios hora anuales en reposo, mientras que un router ronda los 35 kWh. Las cadenas de música suman otros 35 kWh y los altavoces inteligentes alcanzan los 26 kWh al año. También hay equipos que siguen consumiendo electricidad aunque aparentemente estén apagados. Es el caso de las calderas de gas, cuyo consumo en espera ronda los 27 kWh anuales.

Bruselas también ha endurecido los límites de estos consumos pasivos mediante el Reglamento (UE) 2023/826, aplicable desde el 9 de mayo de 2025. La norma establece que determinados equipos domésticos y de oficina no pueden superar los 0,50 vatios en modo desactivado, un límite que se reducirá a 0,30 vatios a partir de mayo de 2027. Mientras los aparatos antiguos sigan conectados, podemos recurrir a regletas con interruptor para desconectar varios cargadores y periféricos a la vez, o utilizar temporizadores para programar su funcionamiento y evitar consumos innecesarios.

Imagen | Rann Vijay (vía Pexels)

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