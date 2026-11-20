Uno de los momentos más fotogénicos y mediáticos de los concursos de televisión es el de levantar el cheque gigante. Sin embargo, es fácil caer en el error de pensar que el importe que aparece en él es el que realmente acaba en la cuenta corriente. La realidad es que los premios también pasan por Hacienda. Es lo que le ocurrió a Paz Herrera, que ganó un bote de 1.310.000 euros en 'Pasapalabra' (Telecinco) el 27 de mayo de 2014, tal y como recogió la prensa de la época. Fue un año de elevada presión fiscal para las rentas más altas, como recuerda ahora la propia arquitecta cántabra, doce años después.

"Sí, fue el año en que más se pagó, un 54%. Pero yo, como ha dicho Rosa, que encima la han criticado por ello, es un dinero que sirve para colaborar con el buen funcionamiento del Estado", reconoce Herrera en una entrevista en la que recuerda su paso por el concurso. La exconcursante también defiende los impuestos frente a las críticas habituales a la Agencia Tributaria cuando alguien gana un premio millonario: "No nos damos cuenta de todo lo que tenemos de manera gratuita, gracias a los impuestos. Las cosas hay que pagarlas. Necesitamos carreteras, necesitamos colegios, necesitamos hospitales,... y todo eso hay que pagarlo y quien más tiene más tiene que contribuir, lógicamente. No es que estés enormemente feliz de pagar el 50% en impuestos, pero si hay que pagarlo, pues, se paga".

Ganó 'Pasapabra' el año que más se pagaba a Hacienda

En 2014, las rentas más altas soportaban un recargo estatal en el IRPF que se sumaba a los tramos autonómicos. En Cantabria, el tipo marginal máximo alcanzaba el 54%, aunque eso no significaba que Hacienda se quedase con ese porcentaje de todo el premio. El impuesto es progresivo y cada tramo tributa a un tipo diferente. En el caso de Paz Herrera, la factura fiscal rondó los 664.331 euros, por lo que recibió aproximadamente 645.668 euros netos de los 1.310.000 que había ganado. Este sistema estaba regulado por la normativa estatal y autonómica, recogida en el Real Decreto-ley 20/2011 y en la legislación fiscal de Cantabria.

La tributación de los concursos televisivos funciona mediante una retención inicial y una liquidación posterior. A diferencia de los premios de la Lotería, los obtenidos en televisión tributan como ganancias patrimoniales dentro del IRPF, según establece la Ley 35/2006. Por eso, la productora aplica una retención a cuenta que en 2014 era del 21% y actualmente es del 19%, de acuerdo con el Reglamento del IRPF. Después, el ganador debe regularizar el importe en la declaración de la Renta del año siguiente, según los tramos estatales y autonómicos que le correspondan.

Es lo que también ocurre con Rosa Rodríguez, que en febrero de 2026 ganó 2.716.000 euros en 'Pasapalabra', como explicaba la información publicada tras su victoria. La cantidad que finalmente recibe depende de su tributación y de la comunidad autónoma en la que resida. Aunque el recargo extraordinario de 2014 desapareció, las diferencias fiscales entre territorios siguen siendo importantes: el tipo marginal máximo va del 45% de Madrid a casi el 54% en las comunidades con mayor presión fiscal. Eso sí, estos porcentajes se aplican únicamente al último tramo de ingresos, no al premio completo. Puedes consultar también el análisis de El Blog Salmón sobre la tributación de los concursos televisivos.

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