José, capitán de un yate de 6 millones en Ibiza, vive en una furgoneta de 4.000 euros: "Gano bien, pero si el alquiler se lleva la mitad del sueldo..."

José tiene 29 años, es murciano, capitán de yate y lleva seis temporadas durmiendo en una furgoneta que le costó 4.000 euros. La furgoneta está aparcada en el puerto de Ibiza, a escasos metros del Jaguar 72 en el que trabaja: un barco valorado en 6 millones de euros que se alquila por unos 5.000 euros diarios, más combustible. José y su compañera, Vanessa —también capitana—, comparten esos metros cuadrados sobre ruedas desde abril hasta septiembre. No es una elección bohemia: es aritmética pura. "Los ingresos son buenos —explica José en un reportaje de Diego Revuelta—, pero si se te va la mitad del sueldo en un alquiler no merece la pena venir a la isla", tal y como recoge El HuffPost.

Una habitación por más de 1.000 euros al mes: la normalidad estival en Ibiza. Eso no es una exageración de José, sino el dato que arrojaba Idealista a primeros de junio de 2026: el portal mostraba solo 26 habitaciones en alquiler en toda la isla, de las cuales 21 superaban los 1.000 euros mensuales, según Noudiari. El caso extremo lo conocíamos ya en El Blog Salmón: una profesora con plaza fija en un colegio de Ibiza prefiere vivir en Palma de Mallorca y coger 44 vuelos al mes antes que enfrentarse a los precios del mercado. No es un fenómeno aislado: la carestía de la vivienda afecta también a trabajadores de servicios públicos y otros profesionales, hasta el punto de que algunos han tenido que recurrir a soluciones como desplazarse desde otras islas o vivir en vehículos, como han documentado EFE y medios locales.

¿Y eso por qué? El motivo: una isla sometida a una enorme presión turística y residencial, con una oferta de vivienda limitada y unos precios que dejan cada vez menos margen a los trabajadores. José lo resume con una precisión que da vértigo: una casa económica, «la más barata y alejada del puerto», ronda los 2.500-3.000 euros al mes en temporada. Una habitación en un piso compartido, 1.100 euros. El año pasado él y Vanessa pagaban esa cantidad por una sola habitación en un ático reformado que ni siquiera tenía cédula de habitabilidad, según recoge El Español. El municipio de Ibiza se sitúa como el segundo más caro de España para alquilar, con un precio medio de 23,34 euros por metro cuadrado, según los datos de Fotocasa a cierre de 2025, recogidos en este informe del portal inmobiliario.

El contraste, como en tantas historias que salpican la España vacacional, es de infarto. José trabaja durante seis meses al año al mando de un Jaguar 72, un yate de lujo valorado en seis millones de euros y con capacidad para hasta doce pasajeros. Ha llevado a clientes con un elevado poder adquisitivo y, según explica, entre ellos hay empresarios y futbolistas. El barco tiene camarote VIP, juguetes acuáticos y heladeras llenas. Pero cuando termina la jornada, José vuelve a su furgoneta. "Esto es un paraíso —dice—, pero de repente te vuelves a tu furgo". El contraste entre ambas realidades aparece recogido en el reportaje de Diego Revuelta sobre su historia.

¿Qué ha pasado para que una isla paradisíaca se convierta en una trampa para los propios trabajadores que la mantienen en pie? El problema no es nuevo, pero el drama de la vivienda se ha acentuado en 2026: las previsiones apuntan a que alquilar será hasta un 10% más caro y comprar alrededor de un 7%, mientras que la Ley de Vivienda de 2023 no ha conseguido frenar la escalada de precios. La versión pitiusa de esta crisis tiene un ingrediente añadido: Baleares recibió más viajeros, pero con un gasto medio un 30 % inferior, según los datos analizados por El Blog Salmón en 2025. La paradoja está servida: la isla que atrae a miles de visitantes es también la que pone cada vez más difícil quedarse a quienes trabajan en ella.

José tiene un plan: montar su propia empresa de charter, Blue Ice Charter, con tres barcos pequeños de alquiler (entre 700 y 800 euros el día). Vanessa quiere una casa antes de cumplir los 45. Él habla de un máximo de diez años en la furgoneta. "Soy yo quien ha decidido luchar por el futuro —desliza—. No puedo culpar a nadie". Quizás suene a un detalle menor en la economía global de una isla que mueve millones, pero la pregunta que queda botando es sencilla: ¿qué pasa cuando quienes hacen posible el paraíso ya no pueden permitirse ni dormir en él?

Imagen | Canal de Diego Revuelta