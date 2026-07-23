Rafa, albañil de 75 años: "Ahora para construir te piden de todo, para un piso vendido he tenido que poner paneles solares"

Rafa empezó en la obra con 13 años y hoy, ya jubilado, contempla un mercado inmobiliario convertido en un laberinto de burocracia donde levantar viviendas exige permisos técnicos, instalar placas solares y hasta endeudamientos extremos. Su queja no es solo la nostalgia de un veterano, sino el retrato exacto de un sector donde las nuevas normativas pueden acabar chocando de frente con los bolsillos de algunos compradores.

¿Qué ha pasado?

El Español se ha hecho eco de la historia de Rafa, un albañil de 75 años que relató en el podcast Wall Street Wolverine cómo la presión burocrática ha puesto el sector patas arriba. Según rememoraba, en sus inicios bastaba un simple plano del aparejador para empezar a levantar ladrillos, pero ahora la factura se infla con exigencias ecológicas que, a veces, rozan lo surrealista. "He puesto paneles solares para tener la eficiencia energética —deslizaba—; luego lo he vendido y los he tenido que quitar porque no los querían". Un trámite de unas pocas horas que le costó la friolera de 6.000 o 7.000 euros. Suena descabellado, pero tiene todo el sentido del mundo.

La directiva verde

El cabreo de este veterano no nace de una anécdota aislada, sino de un marco regulatorio que está cambiando el mapa del ladrillo. España lleva meses lidiando con la transposición de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), que fijó mayo de 2026 como límite para adaptar la normativa y forzar la descarbonización. El objetivo: lograr un parque inmobiliario de cero emisiones eliminando calderas fósiles y exigiendo certificados estrictos. Sobre el papel, es un salto necesario (y lógico) para cuidar de este nuestro planeta. En la práctica, cada nueva exigencia suma miles de euros a los costes de construcción, expulsando a pequeños profesionales que ya no pueden lidiar ni con Hacienda ni con el papeleo.

El muro salarial

Y ahí llegamos a la otra gran denuncia de Rafa: la idea de que antes te comprabas una casa trabajando unos años y ahora, como él mismo recalca, "te tienes que hipotecar toda la vida". Los números le dan la razón. Según los datos trimestrales que maneja el Banco de España, el esfuerzo de los hogares para comprar una vivienda se ha disparado recientemente por encima del 34%, obligando a destinar más de siete años íntegros de salario bruto. Dicho de otro modo: nos enfrentamos a un mercado que ahoga precisamente a esa misma juventud a la que Rafa acusa de no querer trabajar.

¿El resultado?

Un complejo cóctel. Tenemos normativas cada vez más garantistas para construir casas perfectas, sostenibles y ultraeficientes, pero las familias necesitan endeudarse hasta las cejas para poder cruzarlas. Rafa construyó su primer chalé con 23 años armado solo con herramientas básicas y un simple papel de licencia. Hoy, esa misma obra requiere estudios previos, paneles solares y un músculo financiero mastodóntico. Así que... ¿de qué sirve diseñar la vivienda del futuro si nadie puede pagarla? La pregunta queda botando.

Imagen | Mikael Blomkvist (vía Pexels)