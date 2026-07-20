Marta y Marià, pareja: "Hace 14 años nos fuimos de Barcelona, mandamos una furgoneta a Argentina y ya nunca más volvimos"

Marta y Marià dejaron su piso en Andorra hace ahora 14 años, enviaron una furgoneta Volkswagen T4 a Argentina y con ella acumulan ya 200.000 kilómetros entre América y Australia. Arrancaron gastando entre 600 y 800 euros al mes tocando música en la calle, pero hoy su principal vía de ingresos es un canal de YouTube que suma millones de visualizaciones.

Lo que empezó como un salto al vacío tras un viaje a la India se ha convertido en su ecosistema financiero completo. Y no son los únicos: el vanlife (o vivir en furgoneta) ha dejado de ser una simple escapada mochilera para mutar en un mercado global hiperprofesionalizado.

El contexto. Según recogió COPE haciéndose eco de una entrevista con la pareja, la aventura de estos dos catalanes incluyó 12 años rodando ininterrumpidamente desde Ushuaia hasta Alaska y cruzar la selva del Tapón del Darién. Por el camino, transicionaron de la música callejera y el macramé a la grabación de vídeos comerciales para hoteles y, finalmente, a la monetización estables de su canal 'Furgo en Ruta'. Vivir con 40 litros de agua por semana les permitió reducir su presupuesto mensual a una horquilla de entre 600 y 800 euros, lejos de los 2.000 que devoraba su vida anterior porque, como ellos mismos explican, si tuvieran que vivir siempre encerrados en un piso se sentirían "presos".

Entre líneas. Aquí asoma la verdadera ingeniería financiera del nomadismo moderno: la autosuficiencia no nace de gastar menos, sino de jibarizar las facturas fijas de luz y agua para comprar tiempo libre. Frente a la inercia corporativa de ganar 5.000 euros trabajando 50 horas, la pareja optó por el camino inverso (ganar menos pero poseer el reloj) convirtiendo el propio relato de su ascesis en un infoproducto de masas en plataformas digitales. El viaje ya no es el fin, sino la materia prima de un modelo de negocio que explota la desconexión como el último gran deseo aspiracional del trabajador quemado.

En cifras. El cambio de escala es evidente: mientras ellos arrancaban en 2012 sin apenas referentes visibles, la economía del vanlife ha mutado en un mercado hiperprofesionalizado. De acuerdo con el análisis global de la consultora Dataintelo sobre el mercado de autocaravanas, el sector movilizó 22.600 millones de dólares en 2024 y proyecta escalar hasta los 42.200 millones en la próxima década. Este bum coincide con una flexibilidad laboral que sigue batiendo récords de penetración en España, sobre todo dentro del sector público, como analiza El Blog Salmón. Pero la masificación ha traído su propia tenaza: las restricciones de pernocta y la inflación de los vehículos camperizados amenazan con cerrar el paso a los nuevos románticos.

Y ahora qué. La gran pregunta es si este ecosistema de desconexión puede sobrevivir a su propia gentrificación comercial o si terminará domesticado por los mismos peajes de los que huía. Para Marta y Marià, la respuesta se juega en la carretera y lejos de las guías turísticas que abandonaron en su primer año en Argentina. El tiempo nos dirá si la utopía de vivir sobre ruedas sigue siendo una alternativa real o el enésimo escaparate digital de una libertad de pago. Habrá que ponderar.

Imagen | 'Furgo en Ruta

En El Blog Salmón | Las empresas que terminan con el teletrabajo van peor que las que no