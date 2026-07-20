Está confirmado por ley, trabajar de noche entre las 22:00 y las 06:00 horas da derecho a cobrar un plus salarial

Cuando buena parte del país desconecta, miles de profesionales mantienen la actividad de madrugada asumiendo un desgaste físico claro. Según recuerda El Español en su guía legal, la normativa española reconoce esta penalidad y garantiza el derecho a cobrar un plus nocturno por trabajar en horario de noche, un complemento salarial pensado para compensar el impacto que estos turnos tienen en la salud y en la vida cotidiana.

La regla base pivota sobre el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores. El marco es claro: establece la frontera nocturna entre las diez de la noche y las seis de la mañana, y etiqueta como trabajador nocturno a quien acumule al menos tres horas diarias o un tercio de su jornada anual en esa franja. Por aquí ya discutimos en alguna ocasión que la norma impone una retribución específica vía convenio colectivo, salvo que el salario base ya lo integre por la naturaleza del puesto o se compense íntegramente con descansos equivalentes.

El cajón de sastre de la nómina

Y es que ahí está precisamente la trampa de la que muchos llevan tiempo desconfiando. La teoría normativa es impecable, pero la práctica de muchas empresas consiste en esconder ese plus de nocturnidad dentro de complementos genéricos - como la "turnicidad" o la "disponibilidad" -. ¿Cuál es el núcleo de la discrepancia? Que la nómina acaba remunerando la simple alteración del horario, pero omite pagar de forma transparente y separada la penalidad estrictamente biológica de la madrugada.

Hay argumentos débiles y argumentos fuertes a la hora de estructurar un salario, pero la doctrina judicial ha dictaminado repetidamente que la hora nocturna debe valer objetivamente más que la diurna. Si la empresa te paga un plus por trabajar a turnos, eso no absorbe el esfuerzo extraordinario de fichar a las tres de la mañana. Nos atreverímos a decir que esta práctica revela una inercia corporativa que trata la alteración del sueño como un mero ajuste de cuadrante y no como un riesgo para la salud.

Una economía 'extremely online'

Sospecho que el debate va a trascender lo puramente jurídico a medida que fomentamos los servicios ininterrumpidos. El trabajo en horario nocturno no es una rareza marginal; afecta de forma estructural a casi un 11% de los ocupados en España, con especial incidencia en la logística, la sanidad y los centros de datos. Hablamos de una minoría indispensable que sacrifica su descanso para sostener una infraestructura que nunca duerme.

En todo caso, la próxima vez que veamos un paquete entregado a primera hora o un servidor en mantenimiento de madrugada, merece la pena recordar que ese engranaje humano se rige por este artículo del Estatuto. El complemento existe y es un derecho exigible, pero lograr que el mercado deje de camuflarlo en otros conceptos sigue siendo, de hecho, una batalla que se libra mes a mes en los tribunales.

Imagen | Süha (vía Pexels)