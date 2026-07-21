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Una empresa ganadera familiar con 1.500 cabras: "En España no se produce suficiente carne para el consumo". El problema es que criar ganado ya no sale a cuenta

La cabaña caprina y ovina en España no ha dejado de menguar durante la última década, empujada por unos márgenes de rentabilidad cada vez más estrechos

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Hace tres décadas, la sierra en la que se instaló este ganadero originario de Jódar (Jaén) albergaba a 45 pastores trabajando en equilibrio con el monte. Hoy, Juan Antonio y su hijo Miguel Ángel son los únicos que quedan al frente de un rebaño de 1.500 cabras. La asfixia no es solo demográfica, sino puramente financiera: para poder extraer algo de margen a la explotación, padre e hijo se ven obligados a madrugar para sembrar y empacar su propio forraje con el tractor. Si tuvieran que comprar esas alpacas a precio de mercado, los números, sencillamente, no darían.

"En cifras. El diagnóstico de este ganadero de cuarta generación apunta al corazón de la despensa: 'En España no se produce suficiente carne para el consumo que tenemos'. Y los datos, en gran medida, le dan la razón. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el censo caprino nacional acumula un descenso del 19,5% entre 2017 y 2022, aunque el último dato disponible (2024) muestra un repunte puntual del +2,9% interanual. La tendencia de fondo de la última década sigue siendo claramente descendente, lo que erosiona nuestra soberanía alimentaria y nos hace dependientes de importaciones..."

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Entre líneas. El día a día de la explotación es una carrera de obstáculos burocráticos y logísticos. Juan Antonio denuncia que el precio de las vacunas se ha triplicado y que sufren escasez de atención clínica porque los veterinarios "prefieren dedicarse a los perros y a los gatos". A este cóctel de costes disparados se suma una normativa de protección animal que, desde la óptica del pastor, no pisa el terreno. Él no se opone a que haya lobos en la sierra (cree que hay espacio de sobra), pero exige que quienes legislan su protección asuman el coste de cercar las fincas y controlar a los depredadores.

Y ahora qué. Lo que cuenta este ganadero es síntoma de una hiperregulación que ahoga a las explotaciones familiares. Pese a no tener fines de semana libres ni conocer lo que son unas vacaciones, padre e hijo mantienen intacto su compromiso con los animales. La gran pregunta es qué ocurrirá con nuestras montañas y con la cesta de la compra cuando esta última generación decida, o se vea obligada a, apagar el tractor para siempre. El tiempo nos lo dirá.

Imagen | Darkside Photography (vía Pexels)

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