Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Tener hijos puede aumentar considerablemente la cuantía de nuestra pensión de jubilación"

La Seguridad Social dispone de mecanismos de compensación que corrigen el impacto que la crianza tiene en las carreras laborales y, por tanto, en la pensión final. En 2026 se han actualizado las cifras oficiales y, además, la Justicia europea ha introducido nuevos criterios de acceso que obligan a revisar cómo se aplican estos complementos. El experto Alfonso Muñoz ha contribuido a que estos instrumentos se viralicen, y nosotros también por aquí queremos aclarar qué cubren, quién puede solicitarlos y cómo influyen en la cuantía mensual de los jubilados.

El pilar central es el 'complemento para la reducción de la brecha de género'. Según recoge El Confidencial a partir de un vídeo del funcionario, Muñoz sitúa esta ayuda en 35,90 euros. Sin embargo, la actualización de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 ha elevado la cifra a 36,90 euros mensuales por hijo, hasta un máximo de cuatro. Esto es, una pensionista con tres hijos sumará 110,70 euros extra al mes en 14 pagas, una magnitud que equivale a más de 1.500 euros anuales de inyección directa.

Eso sí, el apellido del complemento esconde un giro jurídico reciente. Aunque nació para corregir la infraincotización femenina, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de mayo de 2025 desbarató los requisitos extra que el Gobierno exigía a los hombres por considerarlos discriminatorios. De esta forma, el Tribunal Supremo ha avalado que los padres accedan en estricta igualdad; en caso de que ambos progenitores lo soliciten, el organismo simplemente se lo adjudicará a la pensión más baja.

El segundo frente es el tiempo cotizado, donde operan dos mecanismos distintos con una frontera vital. Muñoz explica que la Seguridad Social reconoce una cotización 'ficticia' de 270 días por cuidado de hijos y otra de 112 días por el parto biológico. Conviene recordar un matiz crítico: la primera bonificación sirve para aumentar el cálculo final pero no ayuda a alcanzar los 15 años mínimos exigidos para cobrar, mientras que los 112 días por parto sí computan para superar ese abismo legal.

En total, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social permite combinar ambas figuras hasta sumar un tope de 1.825 días, es decir, nada menos que cinco años de cotización extra. El sistema intenta así devolver a las familias una pequeña parte del esfuerzo de la crianza. ¿Serán suficientes estos incentivos individuales para frenar el crudo invierno demográfico que asedia a las cuentas públicas?

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