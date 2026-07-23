Tiene 80 años y 49 años cotizados, pero vive en su furgoneta porque no encuentra alquiler que pueda pagar

Juan acaba de cumplir 80 años y, según recoge Antena 3 Noticias en su cobertura original, ha terminado durmiendo en su furgoneta después de cotizar durante 49 larguísimos años. Empezó a trabajar con apenas 14 años, y tras recorrer más de 3.000 kilómetros por toda Cataluña buscando un hogar asequible y pasar dos meses viviendo sobre cuatro ruedas, un sindicato le ha ofrecido temporalmente un piso de 32 metros cuadrados. Eso sí, él sigue buscando porque, como explica con una dignidad tremenda, no quiere molestar a nadie.

Las palabras del colapso: Para entender el ahogo financiero de este tipo, basta escuchar su propio testimonio literal, que no admite recortes. Juan nos cuenta: "No he encontrado ningún piso que pueda pagar. He tenido mucha suerte porque el sindicato me ha ofrecido este piso, tiene 32 metros cuadrados, está bien, pero me gustaría encontrar uno que yo pudiera asumir, no quiero molestar a nadie. Después de toda una vida trabajando, nunca pensé que a mi edad tendría que preocuparme por dónde voy a dormir mañana. Mi pensión es 1.038,77 euros. Después de haber trabajado 49 años. Y no puedo pagar más de 450 euros por un piso. Ese es el principal problema".

El muro inexpugnable de los 17,6 euros: Pero, ¿de verdad es tan imposible encontrar algo? Pues sí. Para que te hagas una idea de cómo está el patio, según los datos del informe de vivienda publicado por Idealista en junio de 2026, el precio medio del alquiler en Cataluña ya roza los 17,6 euros por metro cuadrado. Es decir: que un piso estándar y modesto de 60 metros cuadrados te sale por unos 1.050 euros al mes, cifra que devora literalmente la pensión íntegra de Juan. Alquilar se ha convertido en un lujo trasnochado para los pensionistas, y no sólo es un drama de este caso aislado, sino una expulsión sistemática de nuestros mayores hacia la marginalidad.

La protección oficial, ese gran fantasma: Y aquí es donde llega la otra gran trampa del sistema (porque siempre hay otra). Juan lleva tres pesados años en la lista de espera para una vivienda de protección oficial, pero según ha denunciado la Cadena SER con datos recientes, la Mesa de Emergencia Social de Barcelona ha vuelto a batir récords históricos con 754 familias vulnerables pendientes de recibir un techo. Un importante guirigay burocrático que colapsa las instituciones y te deja totalmente tirado justo cuando más lo necesitas. Porque sí, te pasas medio siglo madrugando para levantar el país. Y tu recompensa es el asiento reclinable de una furgoneta.