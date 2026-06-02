Rocío, propietaria de 75 habitaciones en alquiler: "Gano unos 410 € por piso y recupero la inversión en 6 meses"

En este contexto de transformación sectorial, nuevas fórmulas como el rent to rent emergen como una alternativa muy lucrativa para obtener rentabilidad rápida sin necesidad de comprar un inmueble.

El engranaje del 'rent to rent' y sus números

La inversión en vivienda en España se disparó más de un 30 % el año pasado respecto al ejercicio anterior, registrando máximos históricos. Tal y como explica la información publicada por El Español a partir del informe Real Estate Market Outlook 2026 de la consultora CBRE, las perspectivas para los próximos meses apuntan a que este apetito inversor se mantendrá al alza de forma clara. El entorno económico acompaña gracias a unos tipos de interés estables en el entorno del 2 % y unas condiciones de financiación cada vez más favorables. Sin embargo, este bum coincide con una profunda crisis de acceso a la vivienda y un encarecimiento del alquiler que aviva el debate sobre los límites de estos modelos de negocio.

La mecánica de esta fórmula es tan sencilla sobre el papel como lucrativa en la práctica: consiste en arrendar una propiedad completa a su dueño para, inmediatamente después, subarrendar sus estancias de forma independiente a terceros. Rocío, una especialista en inversión inmobiliaria que compagina cinco viviendas en régimen de alquiler tradicional con la gestión de 75 habitaciones enfocadas al subarriendo, conoce al detalle este modelo. Hace unos meses, desgranaba las claves de su éxito en el pódcast Libertad Inmobiliaria, conducido por el inversor Carlos Galán.

Los márgenes que maneja explican por qué el sistema gana adeptos con rapidez. Rocío obtiene un beneficio mínimo de 410 euros por cada piso que gestiona bajo este formato. Además, el capital inicial que destina a amueblar y acondicionar los inmuebles se suele recuperar en un plazo de entre seis y siete meses. Para lograrlo, realiza un desembolso contenido pero estratégico. "Suelo destinar unos 3.000 euros a amueblar cada piso, porque tienen que estar equipados con todo lo necesario para vivir. También hay que acondicionarlos para que, si el inquilino quiere, pueda hacerse una tortilla francesa el primer día", explica la inversora, matizando que este coste puede variar según si el perfil del propietario es más tradicional o inversor.

Radiografía del inmueble idóneo para el subarriendo

El primer paso del negocio requiere convencer al propietario original del piso. La estrategia comercial es directa: ofrecer una renta algo superior a la que se pide en el mercado a cambio de liberar al dueño de cualquier gestión o problema con los inquilinos. "Al propietario puedes pagarle, por ejemplo, un poco más de lo que está pidiendo y decirle que te vas a encargar absolutamente de todo. Se va a olvidar totalmente de que tiene un piso", resume Rocío sobre el principal gancho de esta fórmula.

A partir de su experiencia, la inversora ha definido con precisión las características del activo que funciona mejor para maximizar la rentabilidad. Su piso estándar se ubica en un barrio trabajador, cuenta con tres habitaciones y un salón independiente que termina reconvertido en una cuarta habitación habitable. Por lo general, son fincas sin ascensor que solo requieren una reforma básica, tipo lavado de cara. La única exigencia clave es que el cuarto de baño se encuentre en buen estado, pero "sin dejarme un dineral" en las mejoras, apunta la experta.

El caso real de Bilbao: costes y rentabilidades

Llevar esta teoría a la práctica requiere poner el foco en una localización concreta. Tomando como referencia el mercado inmobiliario de Bilbao, que es donde Rocío despliega su actividad habitual, las cuentas mensuales resultan muy ilustrativas. Un piso de estas características se alquila al propietario por unos 950 euros mensuales. Posteriormente, cada una de las habitaciones se subarrienda por un precio de unos 400 euros. De este modo, los ingresos brutos mensuales se sitúan alrededor de los 1.600 euros.

A esa facturación total hay que descontarle los gastos corrientes, principalmente los suministros de la vivienda. Tras esa deducción, se llega al rendimiento neto final. Rocío insiste en que, en un piso típico, el beneficio mínimo debe rondar los 410 euros, una cantidad que equivale prácticamente al precio de una habitación entera. Este colchón financiero resulta vital para la viabilidad del negocio, puesto que permite asumir periodos puntuales con alguna estancia vacía sin que la operación deje de ser rentable.

Aunque Rocío empezó comprando viviendas antes de dar el salto a la gestión de habitaciones, defiende que para quienes carecen de un gran capital de partida el orden ideal puede ser el opuesto. "Mi camino ha sido primero invertir y después gestionar pisos rent to rent. Al final, gestionar habitaciones no es algo muy complejo, simplemente tienes que saber los pasos, aprender un poco de los errores del resto", argumenta. El modelo se convierte así en una barrera de entrada muy baja para generar flujos de caja desde el primer momento. En definitiva, la acumulación de estos rendimientos mensuales puede funcionar como una palanca de ahorro acelerado a medio plazo, sirviendo para acumular el dinero de la entrada de un piso de inversión que mucha gente todavía no tiene.

Imágenes | YouTube (Libertad Inmobiliaria)