Alemania alucinan con el 'boom' de la economía de España, aunque asegura que el milagro tiene truco: "Hay mucha más gente trabajando"

"El secreto del milagro económico reside en otro lugar". Con esta afirmación arranca el análisis de Commerzbank, que estudia por qué España destaca por su crecimiento en la zona euro. Mientras el Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania lleva años prácticamente estancado, el español avanza a buen ritmo y crecerá un 2,6% en 2026, según recoge un artículo de elEconomista sobre este estudio macroeconómico. Lejos de ser un simple rebote tras la pandemia impulsado por el turismo, la clave del repunte se encuentra también en el incremento del crecimiento potencial (la capacidad productiva de una economía en condiciones normales). La explicación principal, según la entidad alemana, es el aumento del volumen total de trabajo.

Flujos demográficos. La incorporación de nueva mano de obra explica buena parte de este crecimiento potencial, apunta Vincent Stamer, autor del informe. En concreto, la llegada de población extranjera, especialmente procedente de países hispanohablantes de América Latina, ha contribuido a que la población en edad de trabajar aumente. Las cifras publicadas por Eurostat reflejan dinámicas muy distintas en el continente: mientras España ganó alrededor de 461.800 habitantes a lo largo de 2025, Alemania perdió aproximadamente 110.000. Además, España registró un saldo migratorio positivo cercano a las 582.900 personas durante ese periodo, situándose entre los países europeos con mayor aportación de la migración al crecimiento demográfico.

Cambios en el mercado. Otro de los pilares del auge macroeconómico reside en los cambios del mercado laboral, que han contribuido a reducir la temporalidad y mejorar la estabilidad del empleo. Stamer señala el papel de los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y de la figura del fijo discontinuo. Esta última modalidad, razona el economista, puede ofrecer mayores incentivos a las empresas para invertir en la formación de los trabajadores estacionales. Sin embargo, los datos a largo plazo evidencian que el modelo productivo español se enfrenta a retos estructurales que el aumento de población no resuelve por sí solo.

La brecha por habitante. Aunque las cifras agregadas del PIB superan con holgura a la media europea, el reparto de esta riqueza dibuja un escenario distinto al medirlo de forma individual. España está haciendo crecer su economía al incorporar a más trabajadores al sistema, pero el beneficio por persona avanza de forma más contenida. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2027, mientras el PIB general crecerá un 1,8%, el PIB per cápita apenas repuntará un 0,8%. En la práctica, el crecimiento actual descansa más en la acumulación de fuerza de trabajo que en una mejora proporcional de la renta por habitante.

El lastre de la productividad. Este es precisamente uno de los problemas históricos, un factor duro de roer para el tejido empresarial patrio. De acuerdo con el Banco de España, la productividad laboral por hora trabajada registró un crecimiento medio anual del 0,4% entre 1998 y 2019. Aunque hubo un repunte del 1,2% entre 2020 y 2024, el modelo económico del país sigue muy apoyado en los servicios. La dificultad para elevar la productividad constituye uno de los grandes obstáculos para mejorar de forma sostenida los salarios y la competitividad empresarial.

Tensión en infraestructuras. Por otro lado, acoger a cientos de miles de nuevos residentes cada año traslada una fuerte presión a la demanda interna, especialmente en las grandes ciudades. Esta necesidad choca con una oferta habitacional rígida, lo que ha complicado de forma notable el acceso a la vivienda. El crecimiento de la población también plantea retos para los servicios públicos y las infraestructuras, especialmente en aquellos territorios donde la demanda aumenta más rápidamente.

De cara al futuro inmediato, el informe de la entidad alemana proyecta que la actual dinámica tiene un recorrido limitado. Stamer prevé que la migración neta comience a moderarse en relación con la población total, lo que frenará el crecimiento potencial del país hacia 2030. De hecho, Commerzbank estima que la economía española crecerá por debajo del 2% en 2027. Así, el análisis germano constata el indudable tirón del empleo en España, pero advierte de que sostener la economía a largo plazo exigirá algo más que sumar población.

Imagen | La Moncloa