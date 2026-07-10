Ángel Gaitán critica las mesas vacías al ir a la Seguridad Social: “Son unos vagos. Como español y como empresario he pagado 200.000 € de impuestos”

Nos puede ocurrir a todos. Un trámite en una oficina de la administración pública que, en teoría, puede resolverse en unos pocos minutos termina ocupándonos un buen rato, ¿o quién sabe? Quizás toda una mañana.

Esto es lo que le ocurrió al mecánico, empresario e influencer Ángel Gaitán que ha cargado duramente en TikTok contra el funcionamiento de una oficina de la Seguridad Social. En su caso, había acudido para la obtención de la tarjeta sanitaria europea para su hijo antes de un viaje a Londres.

Según explica, después de intentar completar la gestión por distintas vías, decidió acudir personalmente a una oficina en Aranjuez. Sin embargo, se encontró con numerosas dificultades para ser atendido pese a que, según su versión, había varios puestos de trabajo sin ocupar.

"Lo que me ha pasado hoy no tiene nombre"

"Lo que me ha pasado hoy no tiene nombre y quiero que todo el mundo lo conozca", empieza contando el influencer.

Cuenta que, previamente, había intentado realizar el trámite mediante certificado digital, con ayuda de gestores, por teléfono y solicitando citas presenciales. Pero ninguna de esas opciones le permitió resolver el problema.

Al acudir a la oficina como apoderado de su hijo, esperaba finalizar la gestión de la tarjeta sanitaria europea.

Tacha a los funcionarios como vagos

Durante el vídeo, Ángel Gaitán dirige sus críticas hacia el personal de la oficina. "Había como ocho o nueve mesas, no estaban ocupadas" y "cinco o seis funcionarios y no había nadie", asegura mientras describe la escena que encontró al llegar.

Su malestar aumentó tras hablar con la coordinadora del centro, a quien define como "una señora que tiene muy poquitas ganas de solucionar las cosas".

Según explica, la responsable le indicó que las mesas aparentemente vacías estaban asignadas a citas telemáticas. "Los huecos están ocupados telemáticamente, pero que si no vienen las personas que como están ocupados telemáticamente que tampoco pueden atender", asegura que fue la respuesta recibida.

Ante esta situación, el mecánico calificó directamente de "vagos" a los funcionarios de esta oficina de la Seguridad Social.

"He pagado 200.000 € de impuestos"

"Como español y como empresario he pagado 200.000 € de impuestos. No soy ni más ni menos que usted que está trabajando, aunque haya pagado 1.000 o 500, pero quiero dejarlo claro", afirma el influencer reclamando una mejor atención a los ciudadanos que pagan sus impuestos. Y sostiene que cualquier persona tiene derecho a recibir una atención adecuada independientemente de la cantidad de impuestos que haya abonado.

O lo que es lo mismo: considera injustificable que un trámite relacionado con la asistencia sanitaria para un menor termine convirtiéndose en un recorrido lleno de obstáculos administrativos.

Acudió la policía pero obtuvo el certificado

Gaitán relata que la confusión comenzó incluso antes de acudir a la oficina. Explica que el día anterior le habían indicado telefónicamente que debía presentarse de forma presencial para gestionar la documentación.

Sin embargo, una vez allí, asegura que recibió una explicación completamente distinta. "Ahora me dicen que no porque se va dentro de 20 días y tiene que ser cuando se vaya dentro de 10. No funciona nada", lamenta.

El episodio terminó elevando la tensión hasta el punto de que, según cuenta el propio influencer, fue necesaria la presencia de seis agentes de la Policía Nacional tras ser requeridos por la Seguridad Social.

Finalmente, el creador de contenido asegura que consiguió el certificado relacionado con la tarjeta sanitaria europea, aunque concluyó su vídeo con una crítica muy contundente al funcionamiento de la administración pública: "Esto es España, se va a la mierda".

Imagen | Cuenta de TikTok de Angel Gaitán