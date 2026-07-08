Albert, agricultor de 24 años: "Cuando empecé a trabajar en el campo estaba desmotivado porque no había gente de mi edad, pero ahora veo que se valora"

El contexto. La historia de Albert, recogida originalmente por la Cadena COPE en Lleida, destapa el aislamiento psicológico que atenaza a los escasos jóvenes que deciden heredar el sector primario. Con apenas 20 años, este agricultor leridano se puso a los mandos de la explotación familiar en un entorno demográficamente desierto. Su desmotivación inicial no nacía de la dureza física del surco, sino de mirar alrededor en las cooperativas y no encontrar a nadie de su quinta compartiendo las jornadas de labranza. Hoy, cuatro años después, su percepción ha virado hacia el optimismo (o la resignación útil) al notar un mayor reconocimiento social hacia el productor de alimentos.

En cifras. Los datos macroeconómicos retratan un páramo generacional severo. Según el último censo agrario del Instituto Nacional de Estadística (INE), menos del 4% de los jefes de explotación agraria en España tienen menos de 35 años, mientras que los mayores de 65 controlan más del 40% del terreno cultivable. En las comarcas del Segrià y la Plana de Lleida, epicentro de la producción de fruta dulce de la eurozona, la media de edad de los productores roza los 58 años. Reemplazar ese capital humano exige unos incentivos de mercado que la rentabilidad ordinaria actual no siempre garantiza.

Es síntoma.

Entre líneas. La soledad en el campo no es solo un bache anímico; es una barrera corporativa silenciosa. Cuando la masa crítica de una profesión envejece de forma tan desproporcionada, los canales de socialización, la transferencia de conocimiento técnico y hasta los foros de negociación sindical se jibarizan hasta quedar desfasados para las nuevas generaciones. Traducido: un joven de 24 años operando un dron agrícola o programando sensores de riego por goteo automatizado se siente un marciano incomunicado frente a estructuras locales que operan con lógicas burocráticas del siglo pasado.

Sí, pero. El cambio de tendencia que percibe Albert coincide con un giro reputacional estratégico tras las históricas movilizaciones de tractores que colapsaron las principales arterias logísticas del país en los últimos tiempos. El consumidor de a pie empieza a procesar que la soberanía alimentaria tiene un coste de oportunidad.

El campo tradicional exigía sumisión absoluta al clima a cambio de márgenes de miseria. El campo moderno exige tecnificación digital agresiva para sobrevivir a la presión de las grandes distribuidoras.

Por qué es importante. Las ayudas de primera instalación de la Política Agraria Común (PAC) inyectan subvenciones nominales atractivas para los nuevos payeses, pero el dinero llega escoltado por un ecosistema fiscal hiper-regulado. Al evaluar la crisis del campo y cómo la burocracia expulsa a los jóvenes agricultores, el relevo generacional en el agro español suele convertirse en una carambola burocrática para salvar herencias familiares en lugar de una verdadera vía de emprendimiento atractivo. Si el territorio no ofrece infraestructuras mínimas y conectividad digital, la inversión a fondo perdido acaba cayendo en saco roto.

Y ahora qué. La digitalización integral del sector agropecuario —con tractores autoguiados por GPS y plataformas de análisis predictivo de cosechas basadas en datos satelitales— puede operar como el imán definitivo para retener a los nativos digitales en el entorno rural. Albert ha aguantado el bache inicial de la soledad y ya empieza a recoger los frutos de la consideración social. La gran pregunta es si las administraciones serán capaces de simplificar la asfixia regulatoria antes de que la jubilación masiva de la vieja guardia deje las tierras de Lleida completamente vacías. El tiempo nos lo dirá.

Imágenes | Pexels (Roman Biernacki)