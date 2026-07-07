Un electricista de 38 años avisa sobre el problema estructural en los oficios tradicionales: faltan trabajadores y las pymes no pueden competir

La parálisis en la formación de nuevos profesionales técnicos ensancha las listas de espera de los clientes y dispara las tensiones competitivas en el tejido empresarial autónomo.

La parálisis operativa del instalador local

La escasez de mano de obra cualificada en las profesiones artesanales ha dejado de ser una proyección estadística para convertirse en un freno directo a la actividad comercial de las ciudades. Tal y como explica una información publicada por El Español, el electricista albaceteño Ricardo Abellán, que expone el día a día de su actividad en la red social TikTok bajo el perfil @domby_domotica ante más de 110.000 seguidores, ha dado la voz de alarma sobre la desarticulación que sufren los gremios tradicionales. "Tenemos un problema y gordo con los oficios: electricistas, albañiles, fontaneros no hay", señala el profesional de 38 años, cuya propia agenda se encuentra saturada con demoras de varias semanas para atender avisos rutinarios.

Lo llamativo del escenario actual es que la falta de aspirantes en las ofertas de empleo convive con un volumen de negocio potencial muy elevado en el sector de la edificación y el mantenimiento residencial. El problema estructural radica en que las microempresas y los autónomos en activo se ven obligados a rechazar contratos y a descartar nuevos clientes debido a la imposibilidad absoluta de ampliar sus plantillas con personal técnico preparado, un fenómeno que congela el crecimiento orgánico de los pequeños talleres de barrio.

Los costes de contratación y el peso del fraude fiscal

La lectura económica de este vacío laboral suele centrarse de forma exclusiva en factores culturales o de motivación juvenil, pero el trasfondo financiero desvela un problema de costes fijos e incentivos salariales. De acuerdo con los datos citados por el instalador, los autónomos tradicionales encuentran serias dificultades para estructurar nóminas que resulten atractivas para los jóvenes debido a la asfixia impositiva que grava la contratación de asalariados. Las pequeñas empresas no disponen de suficiente margen bruto para elevar los sueldos netos debido a la elevada carga fiscal y de cotizaciones que soportan los autónomos en su actividad diaria, un factor crítico si analizamos cómo quedan los tramos de cotización por ingresos reales para los autónomos dentro del marco regulatorio vigente.

A esta presión fiscal regulatoria se suma la distorsión de precios que genera la economía sumergida en las reparaciones del hogar. Las empresas legalmente constituidas deben competir contra trabajadores no declarados, bautizados en la jerga del sector como "piratas", que ejecutan instalaciones al margen del IVA y de la Seguridad Social. "Es imposible competir contra eso cuando alguien no está dado de alta", lamenta Abellán, apuntando que esta competencia desleal deprime las tarifas medias del mercado y expulsa a los profesionales que intentan sostener un negocio con todas las garantías legales y tributarias.

La pinza competitiva de las grandes corporaciones

La encrucijada de los oficios técnicos se completa con la irrupción de grandes multinacionales y comercializadoras energéticas en el mercado de las instalaciones domésticas, un segmento históricamente atomizado en manos de pymes locales. Estas grandes corporaciones aprovechan su músculo financiero y sus economías de escala para reventar los precios de mercado en servicios de alta demanda tecnológica, como la implantación de sistemas de domótica o la infraestructura de movilidad sostenible.

La brecha resulta especialmente visible en nichos de negocio emergentes. El electricista detalla que, al presupuestar la colocación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, las grandes corporaciones llegan a ofrecer tarifas hasta 700 euros más baratas que las de un instalador independiente, asumiendo pérdidas iniciales o diluyendo el coste técnico dentro de contratos de suministro eléctrico a largo plazo.

Esta agresiva estrategia de penetración comercial desplaza al instalador tradicional de las nuevas corrientes de ingresos de la transición energética. La pérdida de profesionales autónomos en los barrios dibuja una paradoja en el mercado laboral donde conviven récords de empleo con máximos de vacantes sin cubrir en sectores estratégicos, un desajuste que a largo plazo provocará una severa inflación en los costes de reparación para los consumidores y una dependencia absoluta de los monopolios de servicios de las grandes compañías.

Imágenes | Pexels (Mikael Blomkvist)