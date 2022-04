Así es la economía del Metaverso

El término metaverso se está extendiendo en los círculos tecnológicos desde que popular Mark Zuckerberg anunció su multimillonaria inversión y que es el camino que seguirá su empresa en los próximos años. Una tecnología que promete ser un punto de inflexión para acabar transformando el mundo tal como lo conocemos, conectando una realidad tangible con una virtual.

Pero ¿qué es exactamente el metaverso? ¿Qué consecuencia tendrá su proliferación para la economía real? ¿Y para las empresas? Analicémoslo seguidamente.

La relación entre el metaverso y la economía real

El metaverso se alimenta de los recursos de la economía real y de la economía digital. Los recursos de la economía real incluyen la energía, los recursos naturales, la mano de obra y los servicios financieros. La economía digital proporciona los sistemas de tecnología y las redes digitales necesarios para que funcione el metaverso. La economía del metaverso se nutre de estos recursos para prosperar y expandirse.

No obstante, no están disgregadas. La economía del metaverso está conectada a la economía real y depende de ella. Si bien a primera vista el metaverso parece ser una economía independiente, dependerá del funcionamiento exitoso de la economía real. Por lo tanto, las empresas deben ser conscientes de que sus actividades de metaverso siempre estarán vinculadas a la economía tradicional, una extensión de sus transacciones en el mundo real.

A medida que el metaverso se expande y se vuelve más popular, es importante que los inversores y las empresas comprendan bien los entresijos de este mundo virtual y, lo que es más importante, la economía detrás de él.

Su economía se está expandiendo y, en consecuencia, está generando nuevas oportunidades para las empresas. Estas nuevas oportunidades se derivan en cómo se están utilizando y monetizando los mundos virtuales. Algunas de las maneras en que las empresas están generando ingresos en el metaverso incluyen la venta de productos y servicios virtuales, la publicidad en el metaverso, la venta de contenido creado por el usuario y la comercialización de espacios virtuales.

Muchos sectores ya se están posicionando en esta realidad. En el sector inmobiliario, liderado por la empresa MetaSpace Real Estate Investment Trust, ya se está adquiriendo parcelas, construyendo estructuras virtuales para seguidamente obtener beneficios a través de su alquiler.

Las empresas en el metaverso

A medida que el metaverso se expande y se vuelve más popular, es relevante que los inversores y las empresas comprendan bien los entresijos de este mundo virtual y, lo que es crucial, cómo aprovechar su desarrollo.

Las empresas también pueden generar ingresos al comercializar espacios virtuales. Los espacios virtuales se pueden utilizar para alojar eventos, como conciertos y conferencias, o para promocionar productos y servicios. Las empresas pueden cobrar por el uso de estos espacios o pueden vender espacios publicitarios dentro de ellos.

Una de las empresas que se está beneficiando de la economía del metaverso es Linden Lab, el creador de Second Life. Second Life es un mundo virtual en el que los usuarios pueden interactuar, crear contenido y comprar y vender productos y servicios. Según Linden Lab, el objetivo de Second Life es "crear una experiencia en la que los usuarios puedan experimentar y expresar su creatividad, conectarse con otros y tener un impacto significativo en el mundo que los rodea".

Second Life es un mundo virtual que se ha empleado para una variedad de actividades comerciales. En Second Life, las empresas pueden vender productos y servicios virtuales, como ropa y accesorios para avatares, casas y terrenos, y servicios, como clases de baile y de idiomas. También pueden utilizar este mundo virtual para promocionar y vender productos y servicios reales. Por ejemplo, IBM ha creado una oficina virtual en Second Life para promocionar sus servicios de tecnología de la información.

En ese entorno digital, los usuarios pueden comprar y vender productos y servicios utilizando la moneda virtual "Linden Dollar". Linden Lab se beneficia de estas transacciones al cobrar una comisión por cada transacción. Linden Lab también se beneficia de la publicidad en Second Life. Los anunciantes pueden contratar espacios publicitarios en Second Life y pagar en Linden Dollars. De esta forma, Linden Lab no solo cobra por las transacciones realizadas en su plataforma, sino que también genera ingresos por la publicidad.

Otra forma en que las empresas están generando ingresos en el metaverso es a través de la venta de contenido creado por el usuario (UCC, por sus siglas en inglés). El contenido creado por el usuario es cualquier tipo de contenido que los usuarios crean y comparten online. Ejemplos de UCC incluyen fotos, videos, música, juegos y aplicaciones. Hay una gran demanda de este tipo de contenido, ya que los usuarios están dispuestos a pagar por él.

La economía del metaverso es una amenaza para las empresas que no están preparadas para competir en este nuevo entorno. Los competidores en el metaverso pueden ofrecer productos y servicios mejores y más baratos que los de las empresas tradicionales. También pueden utilizar nuevas formas de marketing y publicidad para llegar a los clientes. Las empresas que no estén preparadas para competir en el metaverso pueden verse obligadas a cerrar sus negocios.

Otra empresa que se está beneficiando de la economía del metaverso es IMVU, una plataforma de mundos virtuales en 3D. IMVU se enfoca en la creación de contenido creado por el usuario y la comercialización de este contenido. Los usuarios de IMVU pueden crear avatares, productos y espacios virtuales, y luego vender estos productos y espacios a otros usuarios. IMVU se beneficia de estas ventas al cobrar una tarifa por cada transacción.

A medida que la economía del metaverso continúa expandiéndose, se espera que surjan más empresas que se beneficien de esta nueva economía para aprovechar las oportunidades y el potencial ofrecido.