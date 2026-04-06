El gran colapso que nadie ve: si los conflictos en Oriente Medio y Asia escalan, los cables submarinos que sostienen el 99% de internet podrían convertirse en el próximo objetivo estratégico

Bajo los océanos se extiende una red de más de 1,4 millones de kilómetros de cables submarinos que canalizan entre el 95% y el 99% del tráfico internacional de datos.

O lo que es lo mismo: prácticamente todo lo que ocurre en internet —transacciones financieras, comunicaciones empresariales, servicios en la nube— depende de estas fibras ópticas.

Actualmente existen más de 600 cables activos que conectan continentes y sostienen la economía global en tiempo real.

A pesar de su relevancia, siguen siendo una de las infraestructuras más desconocidas y menos protegidas del planeta. Pero su vulnerabilidad se ha convertido en una preocupación creciente en un contexto de tensiones geopolíticas.

Puntos críticos: donde se concentra el riesgo global

El mapa de los cables submarinos no es uniforme. Existen cuellos de botella donde se concentra una parte significativa del tráfico mundial. Entre ellos destacan el Estrecho de Ormuz, el Mar Rojo, el Canal de Suez o el Estrecho de Malaca.

Estas rutas son especialmente sensibles porque canalizan grandes volúmenes de datos en espacios geográficos reducidos.

Se estima que solo el entorno del Golfo Pérsico y el Mar Rojo puede concentrar alrededor del 15% al 20% del tráfico global de internet.

Un incidente en estas zonas tendría efectos inmediatos. Países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, Catar o Arabia Saudí podrían sufrir interrupciones severas, mientras que regiones como Europa, África o el sur de Asia experimentarían degradaciones significativas en la conectividad.

Impacto económico: el sistema financiero en primera línea

El papel de los cables submarinos en el sistema financiero es crítico. Centros como Dubái, Londres o Singapur dependen de conexiones de alta velocidad para procesar millones de operaciones por segundo.

Un corte relevante podría ralentizar o bloquear transferencias internacionales, operaciones bursátiles y pagos interbancarios. En términos prácticos, esto se traduciría en volatilidad en los mercados, interrupciones en cadenas de suministro y problemas de liquidez en múltiples economías.

El flujo de datos es el equivalente digital al transporte de energía o materias primas. Sin esta infraestructura, la economía global no podría operar con normalidad.

Sabotaje y guerra híbrida, ¿una amenaza creciente?

Los ataques a cables submarinos han aumentado en los últimos años, en muchos casos vinculados a estrategias de guerra híbrida.

Informes de inteligencia y empresas de ciberseguridad apuntan a más de 30 incidentes sospechosos en un solo año en regiones como el mar Báltico, el mar de China Meridional o el entorno de Taiwán.

Estas acciones suelen caracterizarse por la ambigüedad. Buques con sistemas de identificación apagados, maniobras irregulares o daños difíciles de atribuir permiten a los actores implicados negar su responsabilidad.

El objetivo no siempre es provocar una desconexión total, sino demostrar capacidad de interferencia. La amenaza en sí misma ya condiciona decisiones políticas, militares y económicas.

Quien domina los cables controla la información

El valor estratégico de los cables no es nuevo. En el siglo XIX, las primeras líneas telegráficas submarinas ya eran consideradas activos críticos. Durante la Primera Guerra Mundial, el corte de cables enemigos fue una prioridad militar.

Décadas más tarde, en plena Guerra Fría, operaciones como Ivy Bells evidenciaron el interés por interceptar comunicaciones submarinas. Hoy, la lógica se mantiene: controlar el flujo de datos equivale a controlar información, economía y poder.

A diferencia del pasado, el control de los cables no recae únicamente en los Estados. Más del 80% de esta infraestructura pertenece a empresas privadas, especialmente grandes tecnológicas como Google, Meta, Amazon o Microsoft.

Estas compañías invierten miles de millones en cables propios para asegurar capacidad y reducir dependencia de terceros. Ejemplos como Marea, que conecta Estados Unidos con España, o Equiano, entre Europa y África, muestran cómo las empresas están redibujando el mapa digital.

Al mismo tiempo, potencias como Estados Unidos, China o Rusia compiten por asegurar rutas estratégicas, financiar proyectos y establecer influencia sobre nodos clave.

Vulnerabilidad técnica y tiempos de recuperación

A pesar de su sofisticación, los cables submarinos son físicamente frágiles. Un ancla, un arrastre intencionado o un dron submarino pueden dañarlos con relativa facilidad. Su reparación no es inmediata: puede tardar semanas, especialmente en aguas profundas.

Además, el número de buques especializados en reparación es limitado, lo que complica la respuesta ante incidentes simultáneos. El sistema global está diseñado para resistir fallos puntuales, pero no ataques coordinados en múltiples puntos críticos.

Europa y el Sur Global, en el centro del riesgo

Europa es especialmente vulnerable debido a su dependencia de conexiones externas y su proximidad a zonas de tensión como el mar Báltico o el Mediterráneo. La Unión Europea ha comenzado a catalogar los cables como infraestructura crítica, impulsando medidas de vigilancia y resiliencia.

En el caso de América Latina, la situación es aún más delicada. La conectividad depende de un número reducido de cables que llegan a países como Brasil, Chile o México. Un incidente podría aislar regiones enteras durante horas o días.

Si los conflictos en Oriente Medio o Asia escalaran hacia un escenario más amplio, los cables submarinos podrían convertirse en objetivos prioritarios. De eso no hay duda alguna.

Imágenes | Pixabay, Unplash