Se encuentra en vigor: "Los trabajadores deben ser avisados con 15 días si la empresa quiere cambiarles el turno"

Quince días. Ese es el preaviso mínimo que la ley exige para comunicar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, entre ellas un cambio de turno que afecte al régimen de trabajo del empleado.

La regla. El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores permite a la empresa modificar el horario, la jornada y el régimen de turnos cuando concurran "probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción" (las causas ETOP, en la jerga laboral). Pero la notificación al empleado y a sus representantes legales debe llegar con al menos 15 días de antelación a su fecha de efectividad. Sin ese margen, la modificación puede ser impugnada ante jurisdicción social —con un plazo de caducidad de 20 días hábiles para presentar demanda— y el juez puede ordenar la reposición de las condiciones anteriores si considera que la empresa no justificó la medida. El Tribunal Supremo ya ha dejado claro que una modificación unilateral del régimen de turnos puede constituir un cambio sustancial que exige respetar las garantías del artículo 41.

El refuerzo europeo. Esta regla acaba de ganar un respaldo adicional. España inició la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152 —relativa a condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea— con un anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de febrero de 2024, tal y como recoge la referencia oficial del Gobierno, mientras que en marzo de 2026 el Ministerio de Trabajo sometió a audiencia pública un proyecto de Real Decreto para completar parcialmente su transposición. La directiva, que debía estar transpuesta antes de agosto de 2022, introduce el derecho de los trabajadores a conocer sus condiciones de trabajo con antelación suficiente. En concreto, el nuevo desarrollo del artículo 8.5 del Estatuto pretende reforzar la información sobre los elementos esenciales del contrato y la previsibilidad de los turnos. Según explica la firma Ecija en un análisis de mayo de 2026, la transposición es "parcial": quedan aspectos pendientes de desarrollo. El análisis de ECIJA sobre la transparencia laboral

Por su parte, el registro horario digital obligatorio añade una capa de control. El Ministerio de Trabajo preveía aprobar el real decreto antes del 31 de julio de 2026, pero su aprobación se retrasó, según informó El País. Si la empresa tiene que fichar digitalmente a cada empleado, le resulta más complicado alterar turnos sobre la marcha sin dejar rastro. Como ya se recogió en El Blog Salmón, fichar en tiempo real no es suficiente si no hay inspecciones que lo respalden: Grecia lo implantó y la eficacia del sistema depende también de que exista control e inspección sobre el terreno. Así, el registro y el preaviso se convierten en las dos caras de la misma moneda: transparencia.

¿Cuánto cuesta un cambio ilegítimo de turno? Si el trabajador resulta perjudicado, el Estatuto le reconoce el derecho a extinguir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateada por meses y con un tope de nueve mensualidades. En concreto, un empleado con cinco años de antigüedad y un salario bruto mensual de 1.800 euros cobraría aproximadamente 6.000 euros si opta por la rescisión, tomando como referencia un salario diario de 60 euros. No es una fortuna, pero sí un pellizco lo suficientemente fuerte como para que las empresas lo piensen dos veces. No en vano, la Sentencia Social 22/2026 del Juzgado de lo Social número 1 de Ávila, de 22 de enero de 2026, recuerda que las modificaciones sustanciales pueden dar derecho a solicitar la extinción, pero hace falta que el trabajador acredite el perjuicio, como recoge la referencia de la sentencia.

En El Blog Salmón | Se mantienen las horas extra que hacen los trabajadores asalariados: cada vez se compensan menos, ¿esto tiene fecha de caducidad?

Imagen | Cemrecan Yurtman (vía Pexels)