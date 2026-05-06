Los portátiles robados en España acaban en Marruecos. Un bot revela cómo se venden a mitad de precio





Lo que empieza como un robo en un instituto en España puede acabar en una tienda en Marruecos en pocos días. Cientos de portátiles reaparecen a la venta a mitad de precio gracias a un sistema que rastrea anuncios online y que ha destapado toda una ruta del mercado negro.

Los equipos sustraídos, además, se ofrecen a precios muy por debajo del mercado, en algunos casos a la mitad de su valor. Un auténtico mercado negro que deja cada año cifras abrumadoras. De hecho, solo en teléfonos móviles se estima que en España se roban alrededor de 250.000 al año. Y una parte de éstos tampoco acaba muy lejos de la Península Ibérica.

Se trata de una investigación basada en técnicas de inteligencia digital, que ha permitido localizar los dispositivos robados en Cataluña y Andalucía. Aunque eso sí, su recuperación es prácticamente imposible por la falta de cooperación internacional.

Robos masivos en centros educativos

Uno de los casos más relevantes se produjo en Santa Coloma de Gramenet, donde varios institutos fueron asaltados de forma perfectamente coordinada. En uno de ellos, el volumen de equipos sustraídos superó las 400 unidades de una sola vez.

Las investigaciones policiales se activaron de inmediato, sin embargo, pronto quedó clara una cosa: recuperar los dispositivos sería muy complicado. Prácticamente imposible. La pista de estos dispositivos ya no estaba en España, sino fuera de nuestras fronteras.

Así funciona el bot que rastrea el mercado negro

La clave apareció en internet. Un analista especializado en inteligencia de fuentes abiertas creó un bot capaz de rastrear anuncios en redes sociales y plataformas de compraventa en tiempo real.

El sistema cruzaba miles de publicaciones al día buscando coincidencias con los modelos sustraídos. Analizaba también las imágenes -no solo el anuncio en sí-, identificando detalles como logotipos oficiales o números de serie visibles.

Este rastreo automatizado permitió seguir la pista de los equipos fuera de España. Y en pocos días, decenas de portátiles fueron detectados a la venta en comercios del norte de Marruecos. La mayoría en ciudades cercanas al Estrecho, donde este tipo de mercado tiene una larga tradición, como, por ejemplo, Sidi Slimane, conocida por ser un punto clave del comercio negro de dispositivos electrónicos en la región.

Venta a precios muy por debajo del mercado

Uno de los elementos más llamativos es el precio al que se ofrecen estos equipos. En muchos casos, los portátiles se venden por aproximadamente la mitad de su valor original. Un descuento que facilita una rápida salida del producto y reduce el riesgo para los vendedores.

Además, muchos de los dispositivos conservaban señales claras de su procedencia, como etiquetas oficiales o configuraciones propias de centros educativos. Aun así, se comercializan sin demasiados obstáculos, lo que evidencia la absoluta falta de control en estos circuitos.

A pesar de contar con información precisa sobre la ubicación de los equipos, las autoridades españolas suelen enfrentarse a un problema clave: la escasa colaboración internacional. Sin mecanismos efectivos de cooperación, recuperar los dispositivos es prácticamente inviable.

Un negocio cada vez más profesionalizado

El tráfico de tecnología robada ha evolucionado y mucho los últimos años. Ya no se trata solo de robos puntuales, sino de auténticas redes que combinan logística, distribución y canales de venta digital.

Los dispositivos se trasladan rápidamente fuera del país -no solo en Marruecos-, donde pierden trazabilidad y se integran en mercados paralelos. Y claro, el uso de redes sociales como escaparate facilita la conexión entre vendedores y compradores.

Imágenes | gavilla, Surprising_Media