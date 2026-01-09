No ha sido un mal año para el sector del automóvil. Las ventas superan el millón, un 12,4% más que el año anterior y más de 600.000 eléctricos e híbridos enchufables

El sector del automóvil en España ha cerrado un 2025 con un balance positivo. Tras varios ejercicios marcados por la incertidumbre, los problemas de suministro y la presión inflacionista, el mercado ha demostrado una notable capacidad de recuperación.

Las matriculaciones han vuelto a situarse por encima del millón de unidades por segundo año consecutivo, consolidando una tendencia de crecimiento que refuerza la estabilidad del sector.

Este buen comportamiento, no solo se refleja en el volumen total de ventas, sino también en la evolución del tipo de vehículos que llegan al mercado. La electrificación avanza a un ritmo sin precedentes y el parque de vehículos con enchufe en circulación ya supera ampliamente las 600.000 unidades.

Un cierre de año sólido pese a un diciembre más moderado

El ejercicio se ha saldado con 1.148.650 turismos vendidos, lo que supone un incremento cercano al 13% respecto al año anterior. Este resultado permite al mercado mantenerse por encima del umbral psicológico del millón de unidades, algo que no ocurría de forma sostenida desde antes de la pandemia.

Sin embargo, el último mes del año ha mostrado un ligero ajuste a la baja, con algo más de 103.000 matriculaciones, una cifra inferior a la de diciembre de 2024.

Este descenso puntual no responde a un debilitamiento de la demanda, sino a un efecto comparativo.

En diciembre del año anterior se produjo un repunte extraordinario de ventas vinculado a la reposición de vehículos tras la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana. Sin ese estímulo excepcional, el comportamiento del mercado en el cierre de 2025 se mantiene dentro de parámetros estables y coherentes con la evolución anual.

La electrificación marca un año histórico

Uno de los grandes protagonistas del año ha sido el avance de los turismos electrificados.

La suma de eléctricos puros e híbridos enchufables ha alcanzado las 225.616 matriculaciones, lo que representa un crecimiento de casi el 95% respecto al ejercicio anterior. Por primera vez, este tipo de vehículos supera con holgura las 200.000 unidades anuales y alcanza una cuota de mercado cercana al 20%.

Este avance tiene un impacto directo en los indicadores medioambientales. Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos se han reducido de forma significativa, situándose en torno a los 103 gramos por kilómetro en el conjunto del año, más de un 10% menos que en 2024.

La tendencia confirma que la electrificación está contribuyendo de forma tangible a la reducción del impacto ambiental del parque móvil.

Un mercado equilibrado por canales de venta

El crecimiento del mercado se ha apoyado en un comportamiento sólido de todos los canales. Las ventas a particulares han sido especialmente dinámicas, superando las 539.000 unidades y registrando un aumento superior al 18%.

Este dato refleja una recuperación clara de la confianza del consumidor, impulsada por una mayor oferta y una estabilización progresiva de los precios.

El canal de empresas también ha mostrado una evolución positiva, con más de 418.000 matriculaciones y un crecimiento de alrededor del 12%.

Por su parte, el segmento de alquiladores ha cerrado el año con cerca de 190.000 unidades, consolidando su recuperación tras los años más duros para el turismo y la movilidad.

Buen comportamiento de los comerciales ligeros

Los vehículos comerciales ligeros han sido otro de los pilares del crecimiento. El ejercicio se ha cerrado con más de 185.000 unidades matriculadas, lo que supone un incremento de casi el 12%.

Este comportamiento refleja el buen momento de sectores como la logística, el reparto de última milla y los servicios, que siguen renovando flotas para adaptarse a nuevas exigencias operativas y medioambientales.

Todos los canales han contribuido a este crecimiento, tanto empresas como autónomos y alquiladores, lo que refuerza la idea de un mercado transversalmente activo y con expectativas positivas a corto plazo.

Industriales y autobuses, el punto más débil

El segmento de vehículos industriales y autobuses ha sido el único que ha cerrado el año en negativo.

Con algo más de 35.000 unidades matriculadas, el descenso ronda el 3% respecto a 2024. El ajuste se ha concentrado principalmente en los vehículos industriales, mientras que los autobuses y autocares han logrado mantener niveles similares al ejercicio anterior.

Este comportamiento responde a decisiones de inversión más cautelosas por parte de las empresas de transporte, en un contexto de elevada incertidumbre económica y de transición tecnológica aún en fase inicial para este tipo de vehículos.

Más de 600.000 coches con enchufe ya circulan en España

Según datos de mercado y registros oficiales la empresa de movilidad Bipi, España ha superado la barrera de los 600.000 vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables en circulación.

Cerca de 225.000 de estas unidades se han incorporado solo en 2025, lo que pone de relieve la aceleración del proceso de electrificación. De hecho, uno de cada cinco turismos matriculados durante el año ya cuenta con algún tipo de enchufe.

Pese a este avance, la penetración sobre el total del parque móvil sigue siendo limitada. Los coches con cable representan todavía menos del 2% de los más de 25 millones de turismos que circulan en el país.

A nivel territorial, la implantación es desigual, con Madrid concentrando más del 40% del parque eléctrico nacional, seguida a distancia por Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que otras regiones avanzan a un ritmo mucho más lento.

