He ganado más de 1.000 euros en 2025 con cuentas remuneradas y promociones bancarias. Esto es lo que voy a hacer en 2026

Más de 1.000 euros netos a cambio de no hacer casi nada, con total seguridad y no demasiados ahorros. Esa es la cifra que he conseguido al aprovechar tan sólo dos promociones bancarias de cuentas remuneradas este 2025. La cifra no es demasiado abultada si hablamos de inversión, pero no está nada mal si tenemos presente que se trata de productos de renta fija en los que no hay riesgos y en los que prácticamente no hay que saber de finanzas ni dedicar tiempo.

Este 2026 mi idea es seguir en esa línea y tal vez ampliar el número de promociones a las que me acoja para conseguir incrementar esos ingresos extra. Por el momento, los bancos parece que seguirán su estrategia de ofrecer cuentas remuneradas con ofertas agresivas para atraer a nuevos clientes, por lo que creo que será posible replicar mi plan este año que entra. Si a ti también te interesa conseguir más de 1.000 euros complementarios sin esfuerzo, a continuación te explico cómo lo he hecho este 2025 y qué seguiré haciendo.

Las mejores cuentas remuneradas de 2026



raisin bienvenida bbva online bunq deutsche bank REMUNERACIÓN Hasta 499€ 1.005€ (saldo de 50.000€ ) Hasta 2.240€ DOMICILIAR NÓMINA - 400€ - 500€ bizum y/o recibos - 360€ - - INVITAR AMIGOS - - - - domiciliar cuota autónomo - - - - total ganado 499€ 760€ 1.005€ 2.740€ Solicitar Solicitar Solicitar Solicitar

Lo que hice en 2026: las dos mejores cuentas remuneradas

En el mercado de las cuentas remuneradas se pueden obtener ingresos por diversas vías: intereses sobre el saldo depositado, pago directo por domiciliar ingresos o nómina, reembolsos por utilizar tarjetas bancarias, etc. Y la clave para sacar el máximo partido a las promociones de los bancos consiste en combinar todas las opciones posibles.

En mi caso, yo utilicé la Cuenta Bienvenida de Raisin para conseguir intereses por mis ahorros y la Cuenta Online de BBVA para pago directo y reembolsos. La primera me ha ofrecido un 3,33% TAE durante tres meses con un saldo máximo de 60.000 euros, mientras que con la segunda me beneficié del pago directo de 400 euros por domiciliar mi nómina y la devolución de 360 euros por pagar con su tarjeta, bizum y domiciliar recibos.

Elegí la Cuenta Bienvenida de Raisin porque era, y es, la cuenta remunerada que más intereses da sin condiciones ni vinculaciones. Para beneficiarse de su 3,33% TAE sólo es necesario contratarla y depositar el dinero. El capital, además, se puede retirar siempre que se quiera sin restricciones. Quienes depositen en ella los 60.000 euros que tiene como tope durante los tres meses completos puede llegar a conseguir 499 euros brutos.

Y elegí la Cuenta Online de BBVA para aprovechar mi nómina, por la que me daban, sólo por domiciliarla, 400 euros repartidos en 12 pagos mensuales de 33,33 euros brutos al mes. Para poder beneficiarse de esta promoción sólo es necesario domiciliar una nómina de al menos 800 euros mensuales y mantenerla asociada al producto por al menos 12 meses.

Esta cuenta remunerada del BBVA, además, permite a sus titulares conseguir hasta 360 euros más mediante el reembolso de compras y facturas de suministros. Ofrece la devolución de hasta 120 euros al año por las compras pagadas con bizum, otros 120 euros anuales por los pagos con tarjeta y otros 120 euros al año por los recibos domiciliados en ella. El límite de cashback es de 10 euros mensuales por cada modalidad.

Además, estuve valorando otras opciones para conseguir algo más de rentabilidad durante 2025, como la cuenta remunerada de Bunq, que ofrece unos intereses del 2,01% TAE sobre el saldo depositado con pagos semanales sin vinculaciones y sin límite temporal. No la contraté porque, sinceramente, me dio un poco de pereza abrir un nuevo producto y tener que mover allí mis ahorros Pero si mi objetivo hubiese sido maximizar la rentabilidad por mi dinero de cualquier forma, sin duda la habría contratado.

Saca partido a lo que tienes

La clave para conseguir unos ingresos extras interesantes con cuentas remuneradas es sacar partido a todo lo que tienes. ¿No dispones de muchos ahorros y trabajas para una empresa? Seguro que hay una buena cuenta nómina para ti. ¿Tienes muchos ahorros? Busca una cuenta remunerada con un saldo máximo alto para conseguir ingresos por cada euro. ¿Eres autónomo? Hay varios bancos que devuelven parte de la cuota durante los primeros meses, ofrecen cashback por las compras profesionales y hasta intereses. ¿No quieres vinculaciones? Hay muchas cuentas remuneradas sin condiciones.

Además, lo más probable es que cumplas con varios de los supuestos que he mencionado más arriba, como es mi caso, empleado con nómina y ahorros, por lo que seguramente podrás combinar al menos dos cuentas remuneradas diferentes (de intereses y de pago directo) para sacar el máximo partido a las promociones bancarias.

Al contratar cuentas remuneradas es muy importante revisar los requisitos, las vinculaciones y la permanencia. Hay muchos productos de este tipo, pero pocos sin condiciones. En general, éstas suelen ser simples, como domiciliar la nómina, recibos de suministros del hogar o usar una tarjeta de crédito o débito vinculada. Pero es importante comprobarlos bien porque es habitual que, de incumplirlos, los beneficios se reduzcan o incluso desaparezcan. Asimismo, si lo que se quiere es ir aprovechando unas promociones y otras, hay que tener cuidado con los periodos de permanencia demasiado largos.

Lo que voy a hacer en 2026: cuentas remuneradas recomendadas

En mi caso, este 2026 voy a seguir con el plan que he llevado a cabo en 2025: dos o tres cuentas remuneradas que no me demanden apenas tiempo y con pocas vinculaciones, para tener la libertad de mover mi dinero o mi cuota de autónomos a donde considere oportuno si surge una buena oportunidad.

En el apartado de los intereses, estoy valorando distintas opciones tras agotar los tres meses de Raisin, y es posible que finalmente opte por la cuenta remunerada de Bunq al 2,01% TAE, pues es una de las mejores del mercado por sus beneficios, flexibilidad y ausencia de requisitos y vinculaciones. En lo que se refiere a los pagos directos, permaneceré atento a lo que vayan sacando los bancos a lo largo del año, puesto que ya he agotado la promoción de BBVA de la que me beneficié. Abanca, por ejemplo, ofrece 500 euros por domiciliar la nómina, aunque su permanencia de dos años me echa un poco para atrás.

Si tuviese que recomendar cuentas remuneradas, con base en las ofertas disponibles en este momento sin duda aconsejaría la Raisin. Al no tener requisitos, saldo mínimo ni vinculaciones, es un producto que se adapta a cualquier bolsillo y que se puede combinar con cualquier otra cuenta de ahorro, nómina, de autónomos o de empresa.

Otra cuenta remunerada de intereses muy atractiva es la Cuenta Más del Deutsche Bank, que ofrece un 1,5% TAE a los clientes que mantengan depositados al menos 10.000 euros o domicilien una nómina de al menos 2.000 euros. A estos segundos, además, les ofrece el pago directo de 500 euros por vincular su sueldo a la entidad alemana por al menos 12 meses. Aunque los intereses de este producto son inferiores a los comentados un poco más arriba, lo compensa con un saldo máximo remunerado de 150.000 euros, mucho más amplio que todos los anteriores.

¿1.000 euros te parecen poco? Quizás es momento de empezar a invertir

Con las cuentas remuneradas es posible conseguir más de 1.000 euros extras al año para casi cualquier español medio, sin un sueldo muy alto ni una gran cantidad de ahorros. Y quienes dispongan de más dinero en sus bolsillos pueden lograr ingresos pasivos más elevados con estos instrumentos, de hasta 2.000 o 3.000 euros anuales. Pero, en cualquier caso, serán rentabilidades muy modestas en comparación con las que se pueden llegar a conseguir con otros instrumentos financieros como las acciones, los ETF o las criptomonedas.

Las cuentas remuneradas son seguras, garantizan los beneficios, no exigen conocimientos avanzados a sus titulares ni les demandan tiempo. Son, en definitiva, productos bastante cómodos, simples y sin riesgos, y en compensación su rentabilidad es modesta. Por eso, para aquellos a los que les sepa a poco tal vez sea el momento de empezar invertir en acciones o ETF. Para un primer paso en el mercado de valores no es recomendable pensar en las criptomonedas, bastante más complejas y arriesgadas.

Eso sí, si estás pensando en dar un paso más para rentabilizar tus ahorros y empezar a invertir en activos financieros debes ser consciente de dónde te metes. Con estos productos la seguridad desaparece por completo: estarás poniendo en riesgo tus ahorros, por lo que ni tu capital propio ni la rentabilidad están garantizados y, de hecho, es muy probable que en algunas operaciones pierdas dinero.

Para empezar a invertir en los mercados de valores es muy importante formarse, aprender sobre su funcionamiento y el de los activos que te interesen, saber analizar sus trayectorias y previsiones, informarse muy bien y practicar mucho antes de comenzar a mover cantidades significativas. Para esto último existen demos para simular operaciones, o también puedes optar por invertir cantidades muy pequeñas para ir habituándote: hay plataformas que permiten invertir desde sólo 1 euro.

Como ya habrás imaginado, todo lo anterior lleva tiempo, mucho tiempo. No sólo en lo que a formación y práctica se refiere, también en el seguimiento del mercado para detectar buenas oportunidades o señales de alerta. Así pues, invertir en acciones, ETF o activos similares es todo lo contrario a contratar productos de renta fija como las cuentas remuneradas: arriesgado, complejo, es necesario tener conocimientos y experiencia sólidos en finanzas y demanda bastante dedicación. A cambio, eso sí, la rentabilidad potencial que se puede conseguir es mucho mayor.



