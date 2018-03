RSS Automóviles

Apple estaba en conversaciones para adquirir McLaren, el fabricante de deportivos de ensueño. O eso opina el Financial Times. Es cierto que McLaren ha desmentido esta afirmación, según ellos hablan con muchas empresas, pero no están hablando con Apple. Lo cual no implica que no lo hayan hecho en el pasado.

Esta noticia no ha tenido tanto revuelo como la crisis del PSOE, pero seguramente ha provocado algún que otro mal rato entre los fabricantes de automóviles, incluido Tesla. Aunque no es secreto que Apple trabaja en un coche, no deja de ser cierto que de momento no han sacado absolutamente nada, mientras que Mercedes, Tesla u otros muchos avanzan en este aspecto. La pregunta es ¿sería McLaren una buen encaje para Apple?